Mattia Binotto explique la gaffe de Carlos Sainz au Grand Prix de Turquie

Mattia Binotto a expliqué qu’un problème de feux de circulation était la raison du lent arrêt au stand de Carlos Sainz au Grand Prix de Turquie.

L’Espagnol a réalisé une excellente course à Istanbul Park, étant nommé Pilote du jour après s’être frayé un chemin depuis le fond du peloton pour terminer en P8.

Cependant, les choses auraient pu être encore meilleures pour lui, avec un arrêt au stand lent, au cours duquel il est resté immobile pendant huit secondes, ce qui lui a coûté beaucoup de temps et un potentiel parmi les six premiers.

Les quatre de Ferrari les pneus ont été remplacés à temps, mais il n’a pas été libéré immédiatement après cela, devant s’asseoir et attendre.

Binotto dit que cela est dû à une erreur avec le système de feux de circulation qui indique au pilote quand il peut quitter le stand.

« L’arrêt au stand s’est terminé dans un temps normal », a déclaré le directeur de l’équipe Ferrari as.com.

«Mais le feu de signalisation manuel signalant que la manœuvre était terminée n’a pas été reçu dans le système. Ce qui a mal tourné, c’est ce signal manuel, que nous devrons analyser en détail.

« C’est dommage car l’arrêt au stand était terminé. »

Quelle course ! J’ai pris du plaisir et j’ai réussi à faire de bons dépassements. Dommage que nous ayons eu un problème à l’arrêt car les 10 derniers tours nous étions l’un des plus rapides. De toute façon, ça arrive. Beaucoup de points positifs. Austin maintenant ! 👉https://t.co/2tgI7cbI0X#CarlosSainz pic.twitter.com/D1xhW3EpYr – Carlos Sainz (@Carlossainz55) 10 octobre 2021

Avec Sainz franchissant la ligne d’arrivée à seulement sept secondes de Pierre Gasly et quatre de Lando Norris, il aurait pu marquer encore plus de points sans l’arrêt lent.

En effet, il admet qu’il y a un sentiment de « et si » étant donné qu’il a également perdu du temps coincé derrière Esteban Ocon après avoir rejoint la piste.

Malgré cela, il la considère toujours comme une course positive dans l’ensemble et ne veut pas s’attarder sur les points négatifs.

« Ce n’est pas un jour pour les regrets, c’était très positif », a-t-il déclaré.

« J’ai réussi à courir au milieu du peloton avec un très bon rythme et plusieurs dépassements, j’ai minimisé les dégâts de la pénalité moteur, ce qui était l’objectif, et je me suis beaucoup amusé pendant la course, surtout dans le premier relais quand vous pouviez dépasser avant qu’il n’y ait une voie sèche.

« Je ne peux donc pas être déçu. Il y a toujours un sentiment de « et si », surtout avec un arrêt au stand lent qui nous a coûté beaucoup de temps, car j’étais alors coincé derrière Ocon pendant sept tours.

« C’est un jour pour être heureux plutôt que déçu. »