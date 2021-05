Mattia Binotto “ fier ” de Charles Leclerc après le DNS désastreux de Monaco

Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a salué l’attitude de Charles Leclerc après avoir été incapable de démarrer sa course à domicile en pole dimanche.

Le pilote monégasque a eu un impact considérable sur la deuxième partie de la section Piscine lors des qualifications à Monaco, se méritant la pole position dans le processus après avoir été en tête des feuilles de temps à ce moment-là.

Ayant hésité à changer la boîte de vitesses de Leclerc, qui aurait entraîné une pénalité de grille, un problème distinct avec son arbre de transmission gauche a finalement empêché le pilote Ferrari de remporter son Grand Prix à domicile.

Plutôt que de rentrer à son appartement, le joueur de 23 ans est resté avec son équipe, a signé des autographes pour les fans et a félicité son coéquipier Carlos Sainz alors qu’il terminait sur le podium et amenait la Scuderia à deux points de McLaren dans le Championnat des constructeurs.

Les actions de Leclerc ont suscité les éloges de toute la communauté de la Formule 1, ayant montré à sa classe au niveau humain de faire face à l’adversité et de travailler avec son équipe – ce qui a plu à son patron chez Ferrari.

«Je suis heureux que vous insistiez sur cela», a déclaré Binotto à Sky Italie lorsque la présence de Leclerc à la cérémonie du podium a été évoquée. “Il [Leclerc] est allé le chercher [Sainz], il est resté sous le podium avec nous. Cela prouve donc la bonne attitude, et cela doit nous rendre fiers.

«Vous construisez ces attitudes, elles ne sont pas tenues pour acquises. Mais c’est exactement la bonne attitude. L’équipe est jeune, veut grandir, bien faire ensemble et construire.

«L’équipe est restée unie malgré les difficultés de l’année dernière. Et qui était à l’intérieur de l’équipe pouvait le voir de première main. Ensuite, le choix du pilote, de Carlos, est de créer une équipe solide.

«On a vu Charles sous le podium, tout cela est positif de ce côté-ci. Nous avons encore des progrès à faire, pour tirer les leçons des erreurs, aujourd’hui nous en avons fait une. C’est bien de faire des erreurs, mais il faut comprendre la solution pour qu’elles ne se reproduisent plus. »

Charles Leclerc était un acte de classe après le chagrin de ne pas pouvoir courir dimanche. Il est toujours allé honorer l’hymne national, est resté pour soutenir l’équipe, est allé féliciter Carlos et signait encore des autographes longtemps après la fin de la course ❤️ # F1 pic.twitter.com/etGvypPllk – Planète F1 (@ Planet_F1) 24 mai 2021

Montrez votre soutien à Charles Leclerc avec sa collection officielle de marchandises sur la boutique de Formule 1

Après que McLaren ait également connu un week-end mitigé, l’ancien coéquipier de Sainz Lando Norris se situant une marche en dessous de l’Espagnol sur le podium, Daniel Ricciardo a terminé un tour sur son coéquipier et à la 12e place lors d’une journée frustrante pour l’Australien.

Ainsi, bien que Leclerc n’ait pas commencé la course, Ferrari a quand même pu réduire l’écart avec l’équipe basée à Woking devant eux dans ce qui semble être une bataille d’une saison au classement des constructeurs.

Cependant, Binotto pensait que l’équipe avait des ambitions plus élevées avec son rythme tout au long du week-end à Monaco.

«Nous avons gagné [a] quelques points, mais nous pourrions gagner beaucoup plus », a poursuivi Binotto.

«Ensuite, le rythme d’aujourd’hui était meilleur que celui de Bottas avec Mercedes. Charles pourrait certainement se battre pour la victoire contre Max avec un bon début. La victoire était donc à sa portée.

«Puis avec le recul c’est inutile, nous avons eu un problème de fiabilité. Je répète que ce n’est peut-être pas une conséquence de la chute des qualifications, nous analyserons et nous comprendrons.

Après avoir montré un virage beaucoup plus rapide sur un circuit qui nécessite une spécification unique, Ferrari a prouvé que sa voiture avait un appui très fort, ce qui, selon Binotto, peut mettre la Scuderia en position de se battre pour plus de podiums et de victoires à l’avenir – mais s’est trompé le côté de la prudence lors de l’examen des chances de succès immédiat de l’équipe.

«C’est une Ferrari qui peut donner satisfaction sur des circuits spécifiques», a-t-il déclaré.

«Ensuite, nous essaierons de l’améliorer. Pour nous, il est important de construire pour le moyen-long terme, pour l’avenir. Et ne regardez pas la course unique, mais pour ouvrir un cycle gagnant dans le futur.

«Nous avons besoin de patience et de temps, mais vous construisez pas à pas et le résultat est utile dans ce sens.

«Ce week-end, nous avions le potentiel de gagner. Personne ne s’attendait à ce que nous puissions venir à Monaco avec le potentiel de gagner, nous non plus. C’est agréable de voir que nous allons dans la bonne direction.

«Depuis la soufflerie et le simulateur, nous savions que nous pouvions bien faire sur cette piste, nous ne nous attendions pas à pouvoir gagner, mais bien faire oui.»

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!