Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, dit qu’il reste inspiré par la façon dont Michael Schumacher menait ses affaires avec l’équipe dans le passé.

Binotto était avec la Scuderia tout au long du temps de Schumacher chez Ferrari, ayant commencé à travailler pour l’équipe dans leur département moteur en 1995.

Cela signifie que l’actuel directeur de l’équipe avait des années d’expérience de première main pour voir comment fonctionnait le vainqueur de la course à 91 reprises, qui avait une nature notoirement méticuleuse et qui a tout donné à la cause – ce que Binotto a expliqué.

« Schumacher était le meilleur exemple d’une approche d’obsession et d’amélioration continue, car il examine tous les détails », a-t-il déclaré à People.

« Il ne se concentrait pas seulement sur les choses les plus importantes qui se sont produites, mais il n’y avait pas un seul détail qui n’ait pas été retourné. »

Le septuple champion du monde ayant eu tant de succès avec l’équipe, Binotto a ajouté qu’il essaie toujours d’appliquer les principes de travail de Schumacher au sein de l’équipe aujourd’hui.

Schumacher a testé ses voitures aussi souvent qu’il le pouvait, travaillant de longues journées avec les membres de son équipe pour extraire tout ce qu’ils pouvaient de leur voiture, et il est considéré comme différent des autres pilotes de l’histoire de la Formule 1, comme l’a dit Fernando Alonso précédemment.

Avec Ferrari sans titre de pilotes ou de constructeurs depuis 2008, Binotto veut continuer à avoir « l’obsession et la mentalité de gagnant » de Schumacher pour poursuivre la récupération de la Scuderia au sommet de la Formule 1.

« Oui, vraiment beaucoup », a-t-il dit lorsqu’on lui a demandé ce que l’équipe avait appris en ayant l’Allemand au volant. «Quand je suis confronté à diverses situations, j’essaie toujours de penser à la façon dont elles auraient été résolues dans le passé, en m’inspirant.

«Même la façon dont nous travaillons à Maranello, dans notre processus de réunion, nos protocoles, je pense certainement à cette époque et à beaucoup de ce que nous avons fait.

« Pour en revenir à ce que nous avons dit avant, c’est l’obsession et la mentalité de gagner. Une mentalité obsessionnelle et gagnante signifie que vous essayez toujours de vous améliorer.

« S’améliorer signifie apprendre, et vous apprenez par l’expérience. À chaque expérience, vous devez vous assurer que vous avez appris quelque chose et que vous devenez plus fort et meilleur pour l’avenir.

« Je pense que c’est ce que j’ai le plus appris. Nous sommes vraiment revenus après chaque course – nous avons de longues réunions de débriefing, où nous discutons et discutons de chaque problème que nous avons.

«Mais nous ne sortons pas de la pièce sans un plan d’action. Cela ne signifie pas une solution, mais une action en place pour faire quelque chose de mieux, c’est un processus d’amélioration continue.