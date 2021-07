Mattia Binotto : la P3 au Championnat des constructeurs n’est pas la priorité de Ferrari

in

Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a déclaré qu’ils mettaient leurs efforts pour s’améliorer en tant qu’unité, plutôt que de donner la priorité à la bataille pour la P3 dans le championnat des constructeurs contre McLaren.

La Scuderia a perdu un peu de terrain sur ses concurrents les plus proches après le doublé en Autriche et, malgré l’amélioration de leurs positions sur la grille en course, Ferrari s’est toujours retrouvée en manque par rapport à Lando Norris en particulier autour du Red Bull Ring – au point. où Carlos Sainz a déclaré qu’il aurait été presque “impossible” de battre son ancien coéquipier en course.

Mais Binotto a réitéré que l’équipe avait le développement de sa voiture uniquement axé sur 2022, et le plan principal de la Scuderia pour le reste de la saison est de se regrouper et d’être dans la meilleure forme possible pour la nouvelle génération de voitures.

“La voiture est la même qu’à Bahreïn”, a déclaré Binotto au Corriere dello Sport. « La troisième place n’est pas l’objectif prioritaire : le plus important est de grandir et de s’améliorer en équipe.

« Nous sommes concentrés sur la saison prochaine, nous payons un écart de puissance en ligne droite par rapport à McLaren mais il y a des circuits où nos performances ont été supérieures. Nous savions que l’Autriche leur était favorable, au final en deux courses nous n’avons perdu que trois points.

FORZA @ScuderiaFerrari !!

–#Carlossainz #essereFerrari pic.twitter.com/Sq95MLKsIL – Carlos Sainz (@Carlossainz55) 5 juillet 2021

La voiture actuelle étant gelée pour le reste de la saison, Binotto n’a cependant pas annulé les chances de succès de Ferrari pour le reste de l’année.

Les niveaux de performance du SF21 ont fluctué course par course, donc le directeur de l’équipe reste confiant que l’équipe sera en mesure de se battre plus près de l’avant lors de certaines courses cette année.

“Nous nous concentrons sur l’année prochaine, nous connaissons les faiblesses”, a déclaré Binotto plus tard à Sky Italia. « Nous savons que dans les lignes droites, nous payons toujours contre nos concurrents, nous payons à coup sûr contre McLaren, également sur leur moteur.

« Mais je pense que nous pouvons faire une bonne saison, également contre eux. Il y avait des pistes où, Monaco par exemple, Bakou, où nos performances étaient supérieures aux leurs. Cela dépendra des pistes.

« Il y aura d’autres courses qui nous seront plus favorables, d’autres à eux. Puis j’ai dit que plus d’une fois, je le répète, notre objectif ultime n’est pas la troisième place, notre objectif ultime cette année est de continuer à nous améliorer, en nous regardant, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis nous ferons les sommes à la fin.

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla

