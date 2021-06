Mattia Binotto : les problèmes de pneus Ferrari pourraient durer jusqu’en 2022

Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a admis que le problème de l’équipe avec le grainage des pneus pourrait perdurer jusqu’à la fin de la saison.

Charles Leclerc et Carlos Sainz ont tous deux déploré la forte dégradation de la Scuderia au Paul Ricard au cours du week-end, la paire terminant tous les deux en dehors des points s’étant qualifiée P5 et P7 en France.

Ce résultat a permis à McLaren de prendre 16 points d’avance sur Ferrari au championnat des constructeurs – et le directeur de l’équipe Binotto n’a pas encore d’explication sur la façon dont les problèmes de pneus de la voiture sont survenus ce week-end.

Il a ajouté que l’équipe aurait besoin de changer un composant important sur sa voiture pour contrer ce problème mais, avec cela apparemment impossible, Binotto admet que leur problème pourrait refaire surface à différentes courses cette saison.

« Peut-on le développer par un simple développement sur la voiture actuelle ? Nous pourrions probablement améliorer la situation, mais pour la résoudre, il faudrait un changement de matériel, par exemple les jantes, ce qui n’est pas possible dans le règlement », a déclaré Binotto, cité par Crash.net.

«Il est plus important pour nous que nous soyons au stade où nous pouvons comprendre et essayer de le résoudre pour l’année prochaine. En attendant, ce problème se reproduira sur certaines courses mais pas sur toutes les pistes.

«Ce sera lié à la piste et aux conditions météorologiques. Nous devons nous préparer au cas où une telle situation se produirait à l’avenir et sur cette piste, cela pourrait être un problème plus important puisque cela s’est reproduit.

“Mais je n’ai pas de réponse pour le moment, je pense que ce dont nous avons besoin, c’est d’analyser les données, de faire des simulations, je pense que cela fera partie des devoirs que nous devons faire, comme Carlos l’a mentionné précédemment, mais à partir de maintenant Je ne peux pas répondre à la question.

Course incroyablement difficile aujourd’hui, nous allons travailler au maximum pour comprendre les enjeux de la course d’aujourd’hui et nous reviendrons plus forts en Autriche. pic.twitter.com/qiaLV5iP9O — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) 20 juin 2021

Leclerc a également admis que Ferrari pourrait avoir du mal à plus de courses cette saison, tandis que Sainz a déclaré que l’équipe “avait vraiment quelque chose de mal” ce week-end en France.

Bien que Pirelli ait augmenté sa pression de fonctionnement minimale après deux éruptions à Bakou – que certains ont attribuées à leurs problèmes de pneus au Paul Ricard -, Binotto n’a pas tardé à rejeter toute idée selon laquelle les ajustements des pneus avaient modifié les performances de Ferrari.

“Je ne pense pas que cela ait un impact”, a-t-il déclaré. « Si je regarde les prescriptions, cela a été soulevé à l’arrière et nous avons eu le problème à l’avant, donc en termes de course, rien n’a changé pour nous et je ne pense pas que les prescriptions à l’arrière aient été le problème.

“La réponse est [a] assez clair non.

