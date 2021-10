Mattia Binotto manquera les GP des États-Unis et du Mexique en tant que voiture 2022 à un stade «crucial»

Mattia Binotto manquera à la fois les GP des États-Unis et du Mexique car il reste à Maranello pour se concentrer sur la voiture 2022.

Binotto n’était pas présent au Grand Prix de Turquie, une course au cours de laquelle Ferrari a marqué deux points pour réduire l’écart avec McLaren à 7,5 points.

Charles Leclerc a terminé quatrième au parc d’Istanbul tandis que Carlos Sainz a été nommé pilote du jour après avoir couru de la 19e sur la grille à la huitième au drapeau à damier.

Les coéquipiers devront à nouveau le faire sans le patron de l’équipe lors de la prochaine course à Austin avec Binotto révélant qu’il manquera cela et le Grand Prix du Mexique.

« Les GP du Mexique et du Brésil me manqueront également, nous sommes dans une phase cruciale du projet 2022 », a-t-il déclaré au Corriere dello Sport.

Il a ajouté à l’ASN : « La raison en est, comme vous pouvez l’imaginer, surtout au Mexique et au Brésil à l’étranger, c’est un long voyage.

« Ici, à Maranello, il y a beaucoup à faire, vraiment beaucoup à faire. C’est toute une équipe à gérer, à la fois le châssis et le groupe motopropulseur et l’ensemble de l’organisation.

« Et nous sommes, en termes de développement 2022, certainement dans une phase critique où le temps se rapproche de plus en plus. »

L’Italien était satisfait du résultat de Ferrari à Istanbul Park, la première course au cours de laquelle Leclerc et Sainz ont couru le PU amélioré de l’équipe.

Leclerc est parti troisième sur la grille et menait à une étape avant d’être contraint de s’arrêter pour de nouveaux pneus intermédiaires, le pilote monégasque étant « amèrement » quatrième le jour, tandis que Sainz a pris plus de positions que tout autre pilote.

« Nous devons consolider ces facteurs d’ici la fin du championnat », a déclaré Binotto. « Nous travaillons pour terminer les travaux.

« Nous travaillons étape par étape, il n’y a pas de baguette magique. Nous ne pouvons pas sortir de cette course satisfaits, nous devons toujours nous améliorer.