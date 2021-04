Mattia Binotto “ ne se souvient pas ” de Sebastian Vettel, voilé, fouille

Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a déclaré qu’il «ne se souvenait pas» de ce qu’il avait dit à propos de son ancien pilote Sebastian Vettel plus tôt dans la saison.

Vettel a quitté Ferrari à la fin de 2020 en tant que troisième pilote le plus titré de tous les temps. Mais, au cours de cette saison, il était clair que cette relation avait atteint un point de non-retour.

Ferrari a décidé avant le début de la campagne 2020 que Vettel ne serait pas retenu pour 2021, et ce qui a suivi a été une crise qui a conduit Vettel à la 13e place du classement des pilotes.

À sa place est arrivé Carlos Sainz, et après le premier tour à Bahreïn où Sainz et Charles Leclerc ont marqué des points, la réaction de Binotto a semblé porter un coup de feu à Vettel alors qu’il parlait d’avoir enfin deux pilotes sur lesquels il pouvait compter.

“Je suis vraiment content des pilotes, je suis heureux de pouvoir enfin compter sur eux deux”, avait-il précédemment déclaré à Sky Italia.

«Alors la motivation est importante, l’envie de grandir en équipe et pas seulement avec les pilotes.»

Mais, interrogé par le même point de vente à Imola à propos de cette fouille voilée à Vettel, Binotto était évasif.

“Je ne me souviens pas vraiment de ce que j’ai dit ou voulu”, a déclaré le patron de Ferrari.

«Mais nous sommes très satisfaits de la façon dont Carlos conduit et se comporte.»

La marchandise Ferrari de Carlos Sainz est disponible via la boutique officielle de Formule 1

Imola a été un autre week-end solide pour Sainz en franchissant la ligne P5 dimanche, mais il y a eu quelques frustrations en cours de route.

Il échouerait à faire le top 10 des tirs au but pour la pole, alors qu’en course se sentait frustré par sa performance et en particulier par une erreur qui le poussait à faire un voyage dans le gravier.

Mais, décrivant à Sky F1 à quel point il est heureux en ce moment de la vie en général chez Ferrari, il a déclaré un «neuf solide» sur dix.

«Je dirais un bon neuf solide. Je suis très heureux de la vie en ce moment, très heureux où je suis », a expliqué Sainz.

«Honnêtement, je me sens très proche de faire partie à 100% de cette équipe. Je me sens chez moi, je m’amuse en Italie, donc très proche d’un 10. Je manque juste de gagner. Le sentiment gagnant est un 10. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!