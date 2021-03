Mattia Binotto se dit «optimiste pour l’avenir» après que Ferrari ait pris 12 points lors du premier week-end de course avec leur unité de puissance améliorée.

Ce n’est un secret pour personne que la principale priorité de Ferrari depuis la fin de la saison dernière était de sortir en 2021 avec un meilleur moteur que celui qui les a tant retenus en 2020.

L’année dernière a été un désastre pour la Scuderia, qui a enduré sa pire année dans le sport depuis 1980, terminant P6 et loin de ses rivaux du milieu de terrain en raison de leur grave manque de rythme.

On a beaucoup parlé en préparation de la nouvelle saison des améliorations apportées au bloc moteur, Binotto se sentant confiant après ses performances lors des tests de pré-saison.

S’exprimant après ce week-end de trois jours plus tôt dans le mois, le directeur de l’équipe Ferrari a déclaré: «Maintenant, si je regarde les données, je pense au moins à la vitesse, dans la ligne droite, la vitesse est bonne. Il ne semble pas y avoir un tel désavantage que l’an dernier.

«Nous savons que ce n’est pas seulement la puissance, c’est aussi la traînée de la voiture, comme nous l’avons souvent dit l’an dernier. Mais laissez-moi dire que les deux [drivers] contribué à améliorer notre vitesse dans les lignes droites.

«Aujourd’hui, nous pensons que ce n’est plus un inconvénient.»

#Tifosi, @ CarlosSainz55 et @Charles_Leclerc ont un message pour vous après le #BahrainGP 🇧🇭 🤩 # essereFerrari 🔴 # SF21 pic.twitter.com/qFg1uar5z0 – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 28 mars 2021

Cela semblait également être le cas lors du week-end d’ouverture de la saison, avec Charles Leclerc en P6, tandis que le nouvel homme de l’équipe Carlos Sainz a maintenu sa position de départ de P8.

Ce fut certainement un début positif pour Ferrari, avec seuls les pilotes Mercedes, Red Bull et McLaren devant eux à l’arrivée, ce qui, lors des premières projections, suggère qu’ils ont fait de vastes améliorations.

S’adressant à Sky Germany après la course, Binotto a déclaré: «L’écart avec les autres unités de puissance est devenu plus petit. L’année prochaine, je pense que nous aurons à nouveau une puissante unité de puissance. Mais les différences sont de plus en plus petites.

«Nous travaillons dans la bonne direction avec les bons outils. Cela me rend optimiste pour l’avenir.

«La voiture est meilleure que l’an dernier, cela ne fait aucun doute. L’aérodynamique est certainement meilleure, on peut le voir dans la corrélation. Et nous avons également amélioré le groupe motopropulseur dans les limites de ce qui était possible. »

