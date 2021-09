Mattia Binotto pense que la “fatigue” affecte Ferrari

Les deux Twitter et Sous-pile ont récemment intégré paiements en bitcoins via le Lightning Network in à leur fonctionnalité interne par le biais de partenariats avec des tiers. L’intégration a eu lieu à l’aide des API Strike et OpenNode, ce qui pourrait être facilement répliqué sur d’autres plates-formes majeures. À ce jour, ce sont les […] More