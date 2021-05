Mattia Binotto satisfait des progrès de “ l’air frais ” Carlos Sainz

Le patron de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, voit un véritable leader émerger en Carlos Sainz alors que la Scuderia se prépare pour l’avenir.

Après six saisons de service, Sebastian Vettel a quitté Ferrari fin 2020, ouvrant la voie à Sainz pour former le plus jeune couple de pilotes de l’équipe depuis 1968 aux côtés de Charles Leclerc.

Et jusqu’à présent, Binotto a été «très satisfait» du taux de progression de Sainz.

“Très heureux, je dois dire depuis le premier jour, la façon dont il se comporte, la façon dont il travaille, la façon dont il s’intègre à l’équipe”, a déclaré Binotto à Channel 4.

Lors de la dernière saison de Vettel, il a eu du mal à livrer les performances attendues de lui – un podium au Grand Prix de Turquie était le bienvenu, mais ne pouvait pas vraiment masquer une saison décevante qui l’a vu chuter à la 13e place du championnat des pilotes.

Naturellement, Binotto voit alors Sainz comme un «air frais» pour son équipe, alors qu’il montre également sa capacité à être un «grand leader».

“Je pense qu’il est un grand leader, pas seulement un bon pilote”, a poursuivi Binotto.

«Nous savions qu’il était rapide, quand nous lui avons fait l’offre, nous regardions son expérience passée, comment il conduisait, il a toujours bien fait dans sa carrière donc nous savions qu’il était rapide, un coureur très fort.

«Mais c’est une personne formidable et je pense vraiment qu’il est également un excellent leader en dehors du cockpit.

«C’est de l’air frais sans aucun doute. Comme nous l’avons toujours dit, le plus jeune des pilotes depuis 1968 pour Ferrari.

«Nous essayons donc vraiment de créer des bases solides pour l’avenir, donc ce n’est pas seulement un choix à court terme, c’est vraiment essayer de regarder l’avenir et d’essayer de créer l’avenir de Ferrari.»

La marchandise Ferrari de Carlos Sainz est disponible via la boutique officielle de Formule 1

Heureusement pour Sainz, il est arrivé dans une équipe Ferrari déjà bien améliorée par rapport à ses difficultés de 2020.

L’Espagnol n’a terminé en dehors des points qu’une seule fois cette saison, tandis que Leclerc n’a pas encore franchi la ligne inférieure à P6 avec la Scuderia se préparant pour une bataille féroce avec McLaren sur P3 dans le championnat des constructeurs.

La prochaine étape consiste alors à redevenir un prétendant régulier au podium, mais Binotto a clairement indiqué que c’était plus réaliste en 2022, car à l’heure actuelle, Mercedes et Red Bull ont clairement des voitures plus rapides.

“De toute évidence, l’année dernière a été très pénible pour les fans, mais c’était aussi pour nous, pour nous assis sur le mur des stands et les pilotes”, a expliqué Binotto.

«Au moins, nous sommes une Ferrari qui est plus compétitive, c’est important.

«Nous savions qu’il serait difficile de faire beaucoup de progrès pendant l’hiver, les voitures étaient presque gelées. Nous avons travaillé un peu sur l’aérodynamique mais moins d’opportunités dans la soufflerie et la simulation.

«Je pense donc que dans l’ensemble, les progrès que nous avons réalisés sont excellents et encourageants car je pense toujours que nous avons une équipe formidable, une équipe qui peut concevoir de bonnes voitures et regarder vers l’avenir, c’est ce que nous recherchons vraiment.

«Combien de temps pour le podium? Je pense qu’en Formule 1, vous avez besoin de patience et de temps. Il n’y a pas de balles d’argent, je pense que la meilleure opportunité sera l’année prochaine, je pense que ce sera plus facile.

«Nous avons deux voitures qui sont certainement plus rapides que la nôtre, donc à moins que quelque chose ne se passe, je pense que ce sera difficile pour nous.

“Mais ce qui est plus important, je pense, c’est la volonté de gagner, cette mentalité, vouloir gagner, regarder tous les détails et s’assurer que nous progressons toujours.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!