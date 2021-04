Mattia Binotto s’attend à un combat serré des constructeurs entre Ferrari et McLaren

Mattia Binotto dit que c’est un signe des pas positifs que Ferrari a faits pour la saison 2021 qu’il a été déçu de ne pas avoir obtenu au moins une place parmi les trois premiers dimanche.

Le directeur de l’équipe Ferrari a évoqué sa frustration de ne pouvoir voir ni Charles Leclerc ni Carlos Sainz sur le podium à Imola, le duo rentrant à la maison dans une respectable P4 et P5 respectivement.

Avec les conditions changeantes de la première course à domicile de la Scuderia de la saison, Binotto était satisfait de la façon dont la voiture a pu s’adapter dans des circonstances difficiles.

“Nous avons pu obtenir un bon résultat dans des conditions complètement différentes et sur une piste complètement différente de celle de Bahreïn, ce qui prouve que nous allons dans la bonne direction”, a déclaré Binotto, par SpeedWeek.

«Même le fait que nous soyons contrariés de ne pas avoir pu mettre au moins un pilote sur le podium confirme notre progression. Nous pouvons certainement dire que les deux premières courses ont été positives, car nous n’avons pas été en mesure d’encourager les deux voitures dans les points deux fois de suite depuis 2019 au Japon et au Mexique.

«Nous devons continuer comme ça et montrer à chaque course que nous pouvons nous améliorer.

«Mercedes et Red Bull Racing sont toujours en tête et je ne pense pas que ce soit une surprise quand on regarde à quel point ils étaient déjà forts l’an dernier.

«Je suis satisfait des progrès que nous avons réalisés, mais ce sera un combat serré contre McLaren pour la troisième place du classement par équipe.

“Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, notre objectif est de nous améliorer dans tous les domaines, et je pense que c’est faisable.”

En dépit d’être frustré par la vitesse en ligne droite de la voiture, Leclerc fait écho aux sentiments de son directeur d’équipe, estimant que la Scuderia a raison dans la lutte pour améliorer sa place au classement par équipe – après que la saison 2020 les ait vus terminer en dehors du top cinq en le championnat des constructeurs pour la première fois en 40 ans.

“Je pense qu’un objectif réaliste pour cette année est d’être juste derrière Red Bull et Mercedes”, a déclaré Leclerc lors de la conférence de presse d’avant-course à Imola. «De façon réaliste, je pense que ça va être très difficile de pouvoir se battre avec eux.

«Nous sommes trop loin pour l’instant, mais nous sommes dans le combat avec quatre, cinq autres équipes pour la troisième place chez les constructeurs, donc ça va être un combat serré, mais si nous faisons tout à la perfection, c’est atteignable.

