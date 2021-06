Mattia Binotto s’éloigne du mur des stands Ferrari lors d’un remaniement du personnel

Ferrari a terminé un remaniement prévu du personnel qui verra le directeur de l’équipe Mattia Binotto gérer les courses depuis le garage au lieu du mur des stands.

Un nouveau responsable de la stratégie est en place à Ravin Jain, un jeune ingénieur britannique promu au sein de Ferrari, qui fait partie de l’équipe depuis 2016.

Les derniers changements de personnel avec la Scuderia sont prévus depuis le début de l’année, Laurent Mekies devenant directeur de course après directeur sportif, Inaki Rueda prenant le rôle précédent de Mekies et Jain devenant le nouveau chef de la stratégie dans le processus.

Avec seulement sept sièges disponibles sur le mur des stands, l’espace est limité et le nouveau chef stratégique aura besoin d’un siège au bord de l’action à partir du Grand Prix d’Azerbaïdjan à Bakou.

“Lorsque nous avons lancé la nouvelle structure en février, nous avons dit que Laurent assumerait le rôle de directeur de course”, a déclaré un porte-parole de Ferrari à Motorsport.com. « Et Inaki Rueda allait prendre le rôle de directeur sportif, tout en restant le chef de la stratégie.

“Donc, pour la première partie de la saison, nous avons suivi un processus où Inaki prenait cette responsabilité étape par étape, en suivant Laurent.

«Maintenant, ce processus est arrivé à un point où il en est entièrement responsable. Et en tant que directeur de course, Laurent supervise tout ce qui se passe côté piste.

“L’autre nouveauté est que Ravin Jain sera en charge de la stratégie, et il sera sur le mur des stands.”

Jain, 26 ans, est un ingénieur formé à Oxford avec un diplôme de première classe en physique, en plus d’avoir obtenu avec distinction une maîtrise en physique mathématique et théorique.

Jain a également passé du temps en Formule 1 lorsqu’il était étudiant, avec un été d’expérience chez Caterham en 2013, Williams en 2014 et Ferrari en 2015 – rejoignant la Scuderia à temps plein l’année suivante après avoir terminé ses études à Oxford et gravir les échelons au sein de l’équipe.

“C’est un très jeune ingénieur, et il a été sélectionné par la Ferrari Engineering Academy”, a poursuivi le porte-parole de l’équipe. « Alors à sa manière c’est en parallèle de la carrière que Charles [Leclerc] a eu dans la Driver Academy.

« Nous sommes heureux que vous puissiez voir que les gens peuvent grandir dans l’équipe et prendre de plus en plus de responsabilités. Vous pouvez avoir une opportunité sans avoir à venir de différentes équipes, etc.

