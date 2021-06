Mattia Binotto suggère que le manque de stabilité a nui à Mercedes

Ancien DELAIN chanteur et auteur-compositeur Charlotte Wessel a sorti le clip officiel de “Surhumain”. Le morceau est tiré de sa première tentative en solo, “Contes de six pieds sous terre”, qui est dû le 17 septembre via Disques de napalm. Impossible de se produire en direct en raison de la pandémie, Wessels a passé la […] More