Mattia Binotto vise un retour à la compétitivité avec le groupe motopropulseur Ferrari 2022

Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a parlé de son groupe motopropulseur 2022 et de ses objectifs pour qu’il propulse la Scuderia vers l’avant.

Avec un soi-disant «gel» dans le règlement moteur à partir de la saison prochaine, les équipes de travail pouvant faire pour améliorer leurs groupes motopropulseurs seront extrêmement limitées.

En conséquence, cela rendra leur unité 2022 cruciale – car cette configuration restera en grande partie la même jusqu’à ce que la formule du moteur change complètement en 2025 ou 2026.

Le moteur a été un problème pour Ferrari au cours des deux dernières années, étant donné la baisse des performances après que leur groupe motopropulseur 2019 ait suscité une controverse pour des avantages de performances illégaux supposés – pour lesquels la FIA et Ferrari ont convenu d’un accord confidentiel avant la saison 2020 .

Il y a maintenant une course contre la montre pour mettre leur groupe motopropulseur dans la meilleure forme possible pour 2022, et le directeur de l’équipe Binotto va manquer les deux prochains week-ends de Grand Prix en raison du processus de fabrication à un stade « crucial » pour la Scuderia.

Compte tenu de l’intégration du nouveau carburant E10 – un mélange contenant 10 % de carburant provenant de sources durables – le patron de Ferrari espère que l’équipe pourra à nouveau être plus compétitive sur le plan moteur la saison prochaine.

« Au niveau de la conception, je pense que la partie hybride est très avancée et je ne pense pas que nous sommes moins que nos concurrents », a déclaré Binotto, selon l’édition italienne de Motorsport.

« Je ne pense pas que nous soyons les meilleurs, mais je pense que nous avons fait un saut aujourd’hui qui nous permettra d’être compétitifs dans le domaine hybride.

« Nous continuons à travailler sur le moteur à combustion interne, et ce sera un moteur très différent de l’actuel.

« L’objectif, face au gel réglementaire des années suivantes, est au moins de nous redonner de la compétitivité.

« Si aujourd’hui nous payons encore un écart de performance en terme de motorisations par rapport aux meilleurs, notre objectif est de ne plus l’avoir l’année prochaine.

« Ensuite, bien sûr, cela dépendra de la croissance des autres, car en F1, tout est relatif.

« Nous devrons tenir compte de la mesure dans laquelle nos rivaux ont pu développer leurs unités de puissance et de l’impact de la nouvelle essence à 10 % d’éthanol sur les performances. »