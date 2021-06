Mattia Binotto voit Red Bull donner l’exemple à Ferrari

Mattia Binotto se tourne vers Red Bull comme exemple dans ses efforts pour restaurer Ferrari au rang de challenger du Championnat du monde.

Mercedes a remporté sept doubles consécutifs de titre en Formule 1 et de 2017 à 19, ce sont Ferrari qui étaient leurs plus proches rivaux.

Mais l’année dernière, la Scuderia a connu une période torride et est tombée de la deuxième à la sixième place du classement, laissant la place à Red Bull, champion de 2010-13, pour remonter dans la deuxième place.

Cette saison, l’équipe détenue par le géant autrichien des boissons énergisantes menace de détrôner Mercedes, tandis que Ferrari connaît également une campagne plus prometteuse jusqu’à présent.

Le directeur de l’équipe Binotto, qui insiste sur le fait qu’il a toujours eu le sentiment que la hiérarchie Ferrari était derrière lui, a identifié des aspects du modus operandi de Red Bull qui lui montrent comment sa propre équipe pourrait se frayer un chemin pour revenir au sommet.

“Il est temps de continuer à construire, une question de gestion des attentes”, a déclaré Binotto à ..

« Il n’y a pas de solution miracle en F1. Si on se regarde du début des années 1990 à 2000 avec Michael [Schumacher] et Jean Todt, il a fallu du temps pour constituer l’équipe.

« Cela a pris du temps chez Red Bull ou Mercedes. Encore plus, si vous regardez Red Bull. ça fait longtemps qu’ils ne gagnent pas [championships].

«Mais ce sont les passions sans, permettez-moi de dire, pas de révolutions à l’intérieur de l’équipe. Ils sont passionnés, travaillent dur et travaillent bien, mais pour construire cela prend du temps.

“Je sais que j’ai la pleine confiance [of Ferrari] et je ressens la responsabilité et c’est mon travail de m’engager dans le monde.

Interrogé sur le soutien total du président de Ferrari, John Elkann, et de l’ancien président-directeur général, Louis Camilleri, qui doit encore être remplacé, Binotto a déclaré : « Jamais [a] douter de l’un ou l’autre.

«Je sais que j’ai eu ça depuis le tout début. Je suis pleinement habilité et ma responsabilité. L’année dernière, nous avons beaucoup investi dans notre avenir à moyen et long terme et je pense que nous avons fait les bons choix.

« C’est une question de temps et de passion. Il n’y a pas de solution miracle, il s’agit donc d’aborder les erreurs comme une approche fondée sur les leçons apprises, en s’assurant qu’à chaque fois qu’une erreur est commise, il ne s’agit pas de blâmer quelqu’un.

« Il s’agit de comprendre quelles ont été les raisons, pourquoi nous avons fait ce choix et cette erreur et de nous assurer de mettre en place des actions pour les éviter à l’avenir.

« La stabilité au sein de l’équipe est également cruciale. Nous avons les mêmes personnes qui font des stratégies depuis de nombreuses années, l’équipe des stands est stable.

« Donc, garder la stabilité et construire une équipe qui peut s’améliorer à chaque fois [is the objective], erreurs après erreurs, c’est là que nous mettons nos efforts.

« Si nous regardons la saison que nous avons connue jusqu’à présent – ​​des week-ends de course solides ; il y a eu des situations difficiles comme à Imola, la météo, la pluie, mais je pense que nous avons toujours fait le bon choix stratégique et côté ingénierie, côté pit crew, ça a été assez régulier. C’est important.”

