Mattie Pollock de Watford excellant sur le sort de prêt de Cheltenham Town

Comme prévu, Watford a effectué de nombreux transferts après sa récente promotion en Premier League. Inévitablement, l’essentiel de l’attention s’est porté sur les noms de l’équipe première qui étaient destinés à avoir un grand impact cette saison, tels qu’Emmanuel Dennis, Joshua King, Moussa Sissoko et Danny Rose, entre autres. Cependant, une signature estivale – Mattie Pollock – mérite autant d’attention compte tenu de son excellent début de campagne 2021/22.

Mattie Pollock impressionnant en prêt

Signature d’été sous le radar

Le joueur de 20 ans a signé pour Watford pour un montant d’environ 250 000 £ à la suite de la relégation de Grimsby Town hors de la Ligue de football. Compte tenu de son âge et de son expérience, un prêt cette saison – avant de gagner des minutes en Premier League – était une certitude.

Néanmoins, il y avait des signes prometteurs de Pollock pendant ses jours avec Grimsby Town. Il a fait 58 apparitions seniors pour eux, étant toujours l’un de leurs meilleurs joueurs sur le terrain. Le défenseur s’est notamment démarqué par son impressionnante capacité aérienne dans la ligue ultra-physique.

Mattie Pollock brille pour Cheltenham Town

Les Hornets ont prêté Pollock à l’équipe de League One de Cheltenham Town pour permettre au défenseur physique de poursuivre son développement. Il ne lui a pas fallu de temps pour s’installer dans la troisième division anglaise. Ses débuts en Ligue 1 ont eu lieu en tant que partant lors d’une victoire 2-1 contre Charlton Athletic. Depuis, il a commencé les neuf matches de championnat suivants, aidant à garder deux draps propres dans le processus, ainsi qu’à fournir une passe décisive.

En FA Cup, Pollock a marqué des buts lors du match nul 1-1 contre Gillingham et lors de la victoire 1-0 pour se qualifier pour le deuxième tour du tournoi.

Comme ce fut le cas avec Grimsby Town, l’une des principales forces de Pollock a été sa remarquable capacité aérienne. Cette saison, il a remporté en moyenne 4,5 duels aériens par match (un trait dont Watford prendra note car la défense aérienne a été une faiblesse à Vicarage Road pendant un temps considérable). Il a également défendu plus vigoureusement dans d’autres domaines : la saison dernière, avec Grimsby, il a obtenu en moyenne 4,8 dégagements par match et 0,4 contres par match. Dans cette campagne, il obtient en moyenne 5,3 dégagements par match et 0,8 contre par match.

Il est également devenu un meilleur défenseur en tête-à-tête. La saison dernière, il a dribblé plus de 0,2 fois par match, en moyenne. Cette saison, le chiffre est tombé à seulement 0,1 fois par match (et, ce qu’il faut mentionner, c’est que cette saison, Pollock affronte une concurrence plus rude).

Perspectives pour le défenseur

Pollock continuera à jouer un rôle clé dans la formation de départ de Cheltenham pour le reste de la saison. Il semble que cet accord de prêt soit parfait pour les deux parties : Watford a un joueur qui pourrait être en mesure de faire le saut vers l’élite (ou certainement vers le championnat, en cas de relégation) et Cheltenham a l’un des meilleurs jeunes défenseurs dans la division.

Si Watford est relégué au championnat, Pollock aura probablement un accès direct (ou du moins proche) à la formation de départ: des défenseurs centraux tels que Francisco Sierralta, Nicolas Nkoulou (bien que son contrat expire à la fin de cette saison de toute façon), et William Troost-Ekong chercherait probablement tous à s’éloigner. Même si les Hornets restent dans l’élite, des joueurs tels que Craig Cathcart peuvent être considérés comme excédentaires par rapport aux besoins. saison à venir.

Il reste beaucoup de choses cette saison, mais une chose est sûre : les fans de Watford devraient garder un œil attentif sur Pollock, car il semble être un joueur qui prospérera à un niveau élevé pour les années à venir.

