Mattio Binotto conteste les critiques du commentateur de Sky

Mattia Binotto n’a pas été impressionné par les rappels réguliers d’un commentateur de Sky Italia que Ferrari ne met pas Charles Leclerc dans un combat de championnat.

L’Italien dit que Ferrari mérite le crédit, pas la critique, pour sa reprise en 2021.

Se remettant d’un misérable championnat 2020, Ferrari est à la recherche du meilleur des autres au début de cette saison, combattant McLaren pour la troisième place du classement.

Ferrari a comblé l’écart au Grand Prix d’Espagne, une course où Leclerc a terminé quatrième avec Carlos Sainz P7.

Binotto a félicité ses pilotes et toute l’équipe pour un bon résultat d’équipe.

Il a déclaré à Sky Italia: «Je pense que Charles a fait une belle course. Bon départ, bonne gestion de course. Carlos se sentait plus rapide dans les virages par rapport aux autres devant lui.

«Mais je pense que nous devons reconnaître les mérites de l’équipe, c’est un résultat d’équipe, pas seulement des pilotes. La voiture est nettement meilleure que l’an dernier.

«Nous sommes heureux, nous savions que c’était une course difficile pour nous à cause de la dégradation des pneus. L’équipe s’est bien débrouillée.

«L’année dernière, nous avons été dépassés, donc les progrès sont clairs.»

Binotto n’était pas satisfait du commentateur de Sky, Carlo Vanzini en particulier, estimant qu’il reprochait à Ferrari d’avoir laissé tomber Leclerc, affirmant qu’il se battrait déjà pour les titres mondiaux s’il avait une voiture plus compétitive.

Binotto a répliqué: «J’étais désolé d’entendre« Grande Charles, tant pis pour la voiture ».

«C’est dommage dans cette situation d’entendre des commentaires qui ne font pas honneur à l’équipe, car je pense que c’est un résultat d’équipe.»

Les progrès de Ferrari ont été tels que Leclerc gardait Valtteri Bottas derrière lui dans les premiers tours avec le pilote Monégasque indiquant clairement qu’il était prêt pour le combat.

Leclerc a dépassé le Finlandais au début du Grand Prix pour perdre la troisième place au premier tour des arrêts aux stands.

“Charles est excellent dans le combat au corps à corps, dans la recherche de l’espace et dans la défense de lui-même”, a déclaré Binotto à propos de l’attaque de son chauffeur.

«De plus, il a fait un bon départ, et il est resté derrière Bottas pendant plus ou moins tout le relais. Ensuite, nous avons su que notre course n’était pas contre lui. Quand il s’est arrêté, nous avons continué notre chemin.

Interrogé sur le fait que Leclerc était en colère contre Ferrari pour ne pas lui avoir donné les temps de Bottas, Binotto a déclaré: «C’est juste de son côté, de notre côté c’est juste que nous lui donnons tous les chiffres. Mais c’est vrai, l’attitude est celle de Charles, nous avons le désir de gagner, et vous n’êtes pas obligé de l’enseigner à Charles.

Les deux Ferrari ont été divisées dimanche par Sergio Perez et Daniel Ricciardo de McLaren, Binotto estimant que Sainz aurait pu prendre le dessus sur le pilote McLaren s’il n’avait pas perdu de place au départ.

“Ricciardo est un grand pilote, il sera présent toute la saison, nous devrons aussi nous occuper de lui”, a-t-il déclaré.

«Mais sur ce genre de piste, je pense que nous avons quelque chose de plus par rapport à McLaren. Ce sera important le développement au cours de la saison, même si ce sera peu.

«Mais nous pouvons compter sur nos deux pilotes, ils sont tous les deux très forts. C’est dommage pour le départ de Carlos, car je pense qu’il avait un bon rythme de course.

Rapports supplémentaires de Luca Brambilla

