Matty Bovan RTW printemps 2022 – WWD

Matty Bovan est un homme d’action créatif : pour le printemps, il a pris son crochet et a crocheté les carrés duveteux brillants pour la cape géante qu’Erin O’Connor modélise dans son film et son lookbook. Il a également passé des jours à sa machine à coudre à transformer des longueurs de cordes d’escalade fines et colorées en formes organiques géantes et farfelues, et a fait ses débuts en chaussures et pantoufles Ugg teintes à la main dans le cadre d’une collaboration avec la marque.

En dehors de la saison des spectacles, il sérigraphie ou teint des chemises et les vend sur son site Web à des clients qui se demandent ce que Bovan proposera ensuite.

Bovan a pris la domesticité comme thème pour sa collection de printemps, Hypercraft, le papier peint filant, les photographies de famille, les motifs d’assiettes de vaisselle, le string art des années 70, le crochet et même les tapis à motifs de “The Shining” dans une collection sauvage et sans genre qui était occupée avec texture, motif et couleur.

Comme d’habitude, il s’est heurté à l’idée de vêtements. Superposées, ces pièces ressemblaient davantage à des arts et à de l’artisanat pour le corps. Décomposés, ils ressemblaient plus à des vêtements – de longues robes en lycra, des minijupes en tweed de cadavres d’animaux, des cols roulés épais, des hauts à manches longues et de longues robes en tulle fusionnés avec des tricots brillants en zigzag, dont certains traînaient sur le sol.

À une époque où si peu de jeunes designers savent dessiner – et encore moins manier un crochet ou travailler une presse à chaud – Bovan est un créateur dans l’âme, un designer amoureux du processus. Il n’est pas étonnant que ses clients soient collés à sa boutique en ligne dans l’espoir d’avoir un aperçu de son monde Willy Wonka.