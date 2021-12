Matty Cash d’Aston Villa savoure l’entraînement et joue avec Robert Lewandowski pour la Pologne

Le défenseur d’Aston Villa Matty Cash a récemment engagé sa carrière internationale dans l’équipe nationale polonaise, changeant d’allégeance depuis l’Angleterre car sa mère est née en Pologne. Depuis qu’il a fait le changement, il a fait deux apparitions pour la Pologne lors de la dernière pause internationale lors des victoires en qualifications pour la Coupe du monde contre Andorre et la Hongrie. Pour Villa, il a connu une solide campagne individuelle avec 18 apparitions dans toutes les compétitions et a été soutenu, avec le reste de l’équipe, par l’arrivée de Steven Gerrard en tant que manager, qui a remplacé Dean Smith. Depuis que Gerrard a pris les commandes, Villa en a remporté quatre et en a perdu deux, les deux défaites aux mains des six meilleures équipes de Manchester City et Liverpool.

Bien qu’il existe certainement une multitude de différences entre l’équipe de Villa et l’équipe nationale polonaise, Cash a déclaré qu’il avait vraiment apprécié de pouvoir s’entraîner et jouer aux côtés de Robert Lewandowski du Bayern Munich, bien que quelques fois seulement à ce stade. Il a exprimé son admiration pour le prolifique numéro 9 dans une récente interview avec TalkSport (via Birmingham Mail). «En service international, l’entraînement n’est pas aussi long et dur parce que vous avez des matchs évidemment. Nous avons traversé et terminé après chaque session et, évidemment, je traversais de larges et les balles croisées pour Lewandowski sont tout simplement incroyables », a déclaré Cash à propos de la dernière pause internationale.

Arrière droit de métier, Cash passe pas mal de temps à marcher vers l’avant, surtout après avoir bénéficié de plus de liberté d’attaque depuis que Gerrard a pris en charge Villa. Avec un finisseur automatique comme Lewandowski à la réception des balles fouettées du flanc droit, Cash a déclaré que cela rendait son travail beaucoup plus facile, mais ajoutait également une pression pour garantir que la livraison est à la hauteur. « Sa finition est au niveau supérieur ! Tout ce que vous avez à faire est de le laisser à l’intérieur et la prochaine fois que vous regardez, la balle est dans le coin supérieur ! Avant de frapper la croix, je me disais « Je dois mettre ça sur l’argent parce qu’il est habitué à ça », a-t-il déclaré.

Photo de Nick Potts/PA Images via .

Depuis qu’il a rejoint Villa depuis Nottingham Forest à l’automne 2020, Cash est sur une trajectoire rapide pour devenir l’un des meilleurs défenseurs de la Premier League. Bien qu’il ait peut-être eu un chemin plus difficile pour entrer dans l’équipe senior pour l’Angleterre, il sait à quel point il bénéficiera de jouer aux côtés de joueurs comme Lewandowski pour la Pologne. « Jouer avec ce genre de joueurs est génial pour moi. Et le voir, l’un des meilleurs joueurs du monde, de près à l’entraînement, dans les matchs, être autour de lui sur le terrain d’entraînement et avoir des conversations avec lui était vraiment bon pour moi », a-t-il expliqué.