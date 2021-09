Le défenseur d’Aston Villa Matty Cash devrait être approché par la Pologne avant les éliminatoires du mois prochain. Selon Fabrizio Romano, la Fédération polonaise de football est prête à essayer de convaincre Cash de changer de nationalité.

La Pologne est prête à approcher l’arrière droit d’Aston Villa Matty Cash pour lui faire changer de nationalité, comme @TomCollomosse l’a rapporté aujourd’hui. Confirmé – le processus a démarré. #AVFC Matty Cash est ouvert à cette opportunité – sa mère est polonaise et attend maintenant le passeport. #Pologne – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 18 septembre 2021

Matty Cash devrait être approché par la Pologne – Décision à prendre



Intérêt polonais en 2019

Né à Slough, en Angleterre, Matty Cash a toujours rêvé de représenter l’Angleterre. Cependant, sa mère est à moitié polonaise et ses grands-parents sont nés en Pologne. Par conséquent, Cash est éligible pour essayer d’acquérir un passeport polonais pour jouer pour l’équipe nationale polonaise. En 2019, les recruteurs du manager de l’équipe nationale polonaise de l’époque, Jerzy Brzeczek, ont assisté à plusieurs matchs de Nottingham Forest après avoir découvert les antécédents familiaux de Cash. La possibilité que Cash représente la Pologne à l’Euro 2020 a été évoquée et le défenseur était apparemment ouvert à l’idée. Malgré quelques conversations entre l’Association polonaise de football et l’agent de Cash, l’affaire n’a pas suffisamment progressé.

Intérêt nouveau

Comme Gareth Southgate semble avoir une pléthore d’arrières droit à sa disposition, il semble presque impossible pour Matty Cash de jouer pour les trois lions. Trent Alexander-Arnold, Kyle Walker, Kieran Trippier et Reece James jouent tous régulièrement pour l’Angleterre ces jours-ci. En outre, Aaron Wan-Bissaka, Tariq Lamptey, Kyle Walker-Peters et James Justin attendent également dans les coulisses. Peut-être encouragée par cela, la Fédération polonaise de football semble prête à approcher à nouveau Cash maintenant. Cependant, certaines sources polonaises en doutent. Jakub Kwiatkowski, responsable des médias de l’Association polonaise de football, a déclaré : « Je vois que les journalistes anglais ‘en savent’ plus sur ce qui se passe dans l’équipe polonaise. Il n’y avait et il n’y a pas de sujet de jeu de Matthew Cash dans l’équipe nationale polonaise. Le sujet ne peut pas être, car Cash n’a pas la nationalité polonaise ».

Le dernier mot

Matty Cash est un arrière latéral décent et peut bien faire pour la Pologne. Comme il est peu probable qu’il ait la chance de jouer pour l’Angleterre, il pourrait très bien décider de représenter la Pologne. En fait, Cash pourrait faire ses débuts dès le mois prochain lorsque les éliminatoires de la Coupe du monde reprendront.

Intégrer à partir de .