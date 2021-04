Matute et Orozco pour la surprise ce samedi à Tijuana, Mexique

Le vénézuélien Iván Matute, et le copieux Rubén Orozco, ont la boxe, l’expérience et la «faim de gloire», pour se dresser avec personnalité ce samedi à Tijuana, et battre leurs rivaux respectifs à domicile dans les combats stellaires de la soirée de boxe . que Zanfer présentera ce samedi, au Grand Hotel Tijuana, avec transmission par Azteca 7, la Maison de la Boxe.

«Demolisher» Matute (30-3-0, 25 ko) affrontera 10 rounds en Super welters contre Carlos «Chema» Ocampo (28-1-0, 18 ko), dans un duel de grande importance pour les deux.

Ocampo, qui a perdu son record invaincu en juin 2018 au championnat IBF des poids welters contre Errol Spence, a depuis remporté six victoires en super poids welters, cinq par KO, mais affrontera désormais un adversaire avec plus d’expérience et une toile couverte.

Le Matute vénézuélien a déjà disputé deux championnats internationaux, a affronté des rivaux tels que Domicio Rondón, Javier Mercado, Nursultan Zhagabayev et Bryan Mercado, et a l’habitude de se battre au domicile de ses rivaux, puisqu’il a combattu de la même manière au Panama qu’en Espagne. et Kazakhstan

Et dans le combat de sauvegarde principal, le chéri à domicile Dubiel Sánchez (16-0-2, 12 ko) va 10 rounds en super welters, contre “Romano” Rubén Orozco (12-2-0, 5 ko) dans un duel classique entre le fajador contre le combattant de la technique et du ring.

Sánchez est un combattant que le public suit car il propose généralement des combats avec beaucoup d’action et une offense constante, cependant, comme c’est la fonction à huis clos, il n’aura pas ce «plus» qui signifie le soutien du peuple, donc le folklorique Orozco peut “faire son travail” et le battre tour à tour avec une boxe de vitesse et de précision.

En juin 2019, Orozco a pris Jairo Aburto invaincu, à Mérida, cependant, trois mois plus tard, c’est lui qui a perdu son invaincu face à Rolando Paredes, et à Tijuana, il voudra donc «enlever l’épine» de cette défaite dans le même carré où il a subi le premier revers de sa carrière.

Dans la partie préliminaire de la fonction, les prospects de Zanfer les plus en vue prendront part, tant au niveau national que national.

La soirée ne sera pas suivie par le public, et les protocoles de prévention et de santé des autorités sanitaires et de la Commission Tijuana Box seront suivis.

Le contrôle médical et la cérémonie de pesée auront lieu ce vendredi, à partir de 11h00, dans le même hôtel hôte.