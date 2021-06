Mau et Ricky défendent le chant d’amour dans la musique urbaine – El Sol de México

MIAMI. Avec un agenda toujours aussi chargé, mais avec le même enthousiasme qu’à leurs premiers jours d’artistes professionnels, les auteurs-compositeurs-interprètes vénézuéliens Mau et Ricky ont assuré, dans une interview, que tout ce qu’ils font est lié à “l’authenticité” et à “l’amour”. , dont sa nouvelle chanson 3 heures du matin », qui marque le début d’une nouvelle étape.

“Chaque album représente le moment où nous sommes en tant qu’hommes et en tant qu’artistes”, a expliqué Mau, qui a révélé que la chanson, pour laquelle ils ont invité le colombien Sebastián Yatra et le portoricain Mora, est le premier single de leur prochain album, qui ils aspirent à livrer plus tard cette année ou au début de l’année prochaine.

➡️ Abonnez-vous à notre Newsletter et recevez les notes les plus pertinentes dans votre email

« Tout comme nous l’avons fait dans ‘For Adventures and Curiosities’ et ‘Rifresh’, la nouvelle production sera le reflet de qui nous sommes. Je ne suis plus le même qu’avant la pandémie, par exemple, ni personnellement ni musicalement. Nous changeons tous et en tant qu’artistes, c’est ce que nous présentons dans notre travail », a ajouté Ricky.

Les artistes préparent également leur émission de téléréalité « Los Montaner », avec toute leur famille, ainsi qu’une tournée et le concert numérique qu’ils donneront le 31 mai depuis la République dominicaine avec leur père, Ricardo Montaner ; sa sœur Evaluna et son beau-frère Camilo.

Pour capturer l’évolution musicale de Mau et Ricky, il faut regarder au-delà de la base rythmique de la plupart de leurs chansons, qui sont basées sur le dembow du reggaeton. Les frères restent fermement ancrés dans la musique que leur génération écoute.

Les plus jeunes enfants de Ricardo Montaner ont concentré leurs efforts sur « jouer » avec des sons, des coupes de percussions, une pluralité d’instruments et de rythmes, et une manière de plus en plus proche d’explorer les relations de couple « à tout moment ».

Pour eux, “la façon de faire et d’écrire des chansons d’amour a changé, mais cela ne les rend pas moins romantiques”, ont-ils déclaré.

Ils ne vont pas plus loin que les paroles de certaines chansons de son père pour souligner que parler de sexe et de rencontres éphémères en musique n’est pas d’actualité.

« Avant, les compositeurs utilisaient un langage plus fleuri, plein de métaphores. Maintenant, des expressions plus directes sont utilisées, une langue beaucoup plus familière et quotidienne; mais cela ne veut pas dire que le travail n’est pas fait et que ce ne sont pas des thèmes d’amour », a déclaré Ricky.

Côté musique, ils ont expliqué qu’ils composaient toujours avec une guitare, souvent assis à l’extérieur, regardant vers la baie de Biscayne depuis le quai de la maison de Miami Beach où ils ont installé leur studio. Ensuite, ils « habillent » les chansons en studio, mais ils s’assurent d’abord qu’ils sont « nus ».

PROCHE DE L’AMOUR

En plus de leurs compositions et de la préparation de leur prochaine tournée “Panas y parceros” à travers les États-Unis, le Mexique et l’Europe, avec le groupe colombien Piso 21, Mau et Ricky participent depuis des semaines aux enregistrements de “Los Montaner”.

“C’est une expérience différente parce que nous n’avons jamais eu de caméras derrière nous à tout moment, mais nous avons décidé de le faire en famille parce que plusieurs fois les fans nous disent qu’ils veulent voir plus de ce que nous faisons. Nous essayons de les faire se sentir proches sur les réseaux, mais ce ne sont que des moments. Avec l’émission de téléréalité, ils peuvent vraiment voir comment nous sommes », a déclaré Mau.

Bien qu’ils reconnaissent que les espaces de leur intimité sont conservés “comme quiconque ne raconte pas sa vie à tout le monde”, Mau et Ricky assurent qu’ils ressentent “beaucoup d’amour” pour ceux qui les soutiennent et tous les membres de leur célèbre famille.

« Nos fans sont les meilleurs. Nous leur sommes plus que reconnaissants et nous les aimons vraiment beaucoup. Sans eux, nous ne serions personne dans cette industrie », ont-ils souligné.

MUSIQUE MONTAGNER

La date de sortie de l’émission de téléréalité est actuellement en cours de décision et l’endroit où elle sera diffusée, tandis que les enregistrements se poursuivent. L’événement « le plus marquant » de la première saison sera le concert qu’ils donneront en famille dans le cadre magnifique de « Los Altos de Chavón », en République dominicaine.

“Nous décidons toujours du répertoire, mais le concept est que nous échangeons des chansons”, a déclaré Ricky.

▶ ️ Restez informé sur notre chaîne Google News

Par exemple, ils interpréteront des chansons de leur beau-frère Camilo, de leur sœur Evaluna et de leur père, et ils feront de même.

Il y aura des moments où tout le monde sera sur scène. “Ce sont des choses que nous faisons en famille, mais nous ne les avions jamais partagés avec le public”, a expliqué Mau.

Après un an et demi d’absence de la scène, les artistes comptent les jours car “la pandémie nous a tous frappés et que la communion avec le public chantant et dansant est quelque chose qui nous fait du bien à tous”, a déclaré Ricky