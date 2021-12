Maura Higgins de Love Island emmenée chez A&E après avoir « tranché le doigt jusqu’à l’os »

Maura Higgins a partagé un cliché de l’hôpital (Photo: .)

Maura Higgins de Love Island a révélé qu’elle avait été emmenée à A&E après un horrible accident.

La star a partagé un cliché de l’hôpital, écrivant sur Instagram: « Je me suis retrouvé dans A&E après m’avoir tranché le doigt jusqu’à l’os. »

Clairement peu impressionnée par la situation, elle a ajouté: « Bon putain de lundi! »

Oh Maure !

La femme de 31 ans a ensuite partagé un souvenir de ses vacances idylliques aux Maldives, alors j’espère qu’elle a pu se distraire de l’incident.

Maura, qui est devenue célèbre dans la série cinq de l’émission de rencontres, semble plus récemment se concentrer sur sa carrière après sa séparation du pro Giovanni Pernice de Strictly Come Dancing.

La star a célébré en signant un contrat avec une agence de mannequins de premier plan, taquinant que de « nouveaux départs » étaient en route.

Maura a signé avec la meilleure agence de mannequins londonienne Elite Model Management, dont les livres présentent également Kendall Jenner, Adriana Lima et la sprinteuse olympique Dina Asher-Smith.

Elite a confirmé la signature de Metro.co.uk, avec l’accord de Maura comprenant également un contrat avec l’agence sœur d’Elite, EWG Management à New York et LA.

S’adressant au Sun, Maura a déclaré: » Je suis tellement excitée par ce nouveau chapitre de ma vie, travailler à la télévision aux côtés du mannequinat a toujours été l’une de mes plus grandes passions et j’ai hâte de partager certains des projets que je suis. va travailler dessus.

C’est venu après la séparation de Maura de Giovanni après une brève romance.

Giovanni et Maura ont rendu public leur romance en juillet de cette année après des semaines de rendez-vous secrets, et ils semblaient amoureux l’un de l’autre.

Plus: Love Island



Confirmant plus tard leur séparation sur Instagram, la danseuse de 31 ans a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de mésentente entre les deux hommes et que parfois « de bonnes relations avec des gens formidables peuvent prendre fin naturellement ».

S’appuyant sur son histoire, le chorégraphe a précisé : « Il n’y a eu absolument aucun acte répréhensible et cela devrait être la fin de toute spéculation. »

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Strictly Come Dancing pro Giovanni Pernice répond aux rumeurs selon lesquelles il « sort secrètement » Made in Chelsea’s Verity Bowditch après la séparation de Maura Higgins



PLUS : Maura Higgins signe un contrat avec une agence de mannequins de premier plan alors qu’elle taquine un «nouveau départ»





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();