Maura opte pour l’ancien insulaire Shaughna pour le drame podcast de Molly-Mae

Nous avons tous les mêmes 24 heures dans une journée, et nos dernières ont été investies dans un nouveau drame avec Molly-Mae. Elle a été interpellée pour des commentaires sourds faits dans une interview en podcast, où elle a déclaré que pour gagner de l’argent, les gens n’avaient qu’à travailler plus dur, ignorant complètement les inégalités sociales. Mais maintenant, la meilleure amie de Love Island de Molly-Mae Hague, Maura Higgins, s’est lancée dans l’argument du podcast après que l’ex-Insulaire Shaughna Phillips a publié des commentaires sur l’interview.

Shaughna a tweeté en disant: « Molly Mae est jeune, qui a eu beaucoup de succès très rapidement, et pas beaucoup de » vie « . Je peux donc comprendre pourquoi elle a ce point de vue. Nous disons tous des choses quand nous sommes plus jeunes et regardons en arrière et pensons « eh bien, c’était stupide » lol. Pas d’ombre, je veux vivre dans sa bulle.

Maura a répondu à ce tweet en demandant à Shaughna pourquoi elle ressentait le besoin de s’impliquer, en disant: « Vous savez sûrement, en tant que personne dans cette industrie, à quel point cela peut être solitaire et effrayant quand tout Internet vous claque. Tu as droit à ton opinion oui mais je suis vraiment surpris que tu fasses des commentaires là-dessus ».

Vous savez sûrement, en tant que personne dans cette industrie, à quel point cela peut être solitaire et effrayant lorsque tout Internet vous claque. Tu as droit à ton opinion oui mais je suis vraiment surpris que tu commentes ça du tout – Maura Higgins (@MauraHiggins) 6 janvier 2022

Shaughna a ensuite répondu à nouveau en disant qu’elle « comprenait à 100% ». « C’est pourquoi j’ai tweeté ceci pour sa défense », a-t-elle déclaré. «Elle est jeune et a du succès, ce n’est pas de sa faute si elle a ces opinions. Comme je l’ai dit, pas d’ombre, juste de la gelée lol ». Dans un tweet précédemment supprimé, Shaughna avait jeté de l’ombre sur le scandale en déclarant: « Si vous êtes pauvre, ne soyez pas pauvre ».

Molly-Mae fait face à des réactions négatives pour ses commentaires « privilégiés » dans le podcast, après avoir dit « si vous voulez quelque chose d’assez, vous pouvez le réaliser ». « On vous donne une vie et c’est à vous de décider ce que vous en faites. Vous pouvez littéralement aller dans n’importe quelle direction. Quand j’en ai parlé dans le passé, j’ai été un peu critiqué, avec des gens disant « c’est facile pour vous de dire cela parce que vous n’avez pas grandi dans la pauvreté, alors pour vous de rester assis là et de dire que nous avons tous les mêmes 24 heures par jour ne sont pas corrects.’ Mais, techniquement, ce que je dis est correct. Nous le faisons », a-t-elle déclaré.

«Je comprends que nous avons tous des antécédents différents et que nous avons tous été élevés de différentes manières et que nous avons des situations financières différentes, mais je pense que si vous voulez assez quelque chose, vous pouvez y parvenir. Cela dépend simplement de la longueur que vous voulez parcourir pour arriver là où vous voulez être à l’avenir. Et j’irai jusqu’au bout. J’ai travaillé d’arrache-pied pour en arriver là où je suis maintenant.

