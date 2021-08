Maureen Dowd du NYT déchire “l’orgie” d’Obama, exaspérant les admirateurs de Twitter de l’ex-prez

in

Les comparaisons de la chroniqueuse du New York Times Maureen Dowd entre l’ancien président Barack Obama et “The Great Gatsby” et Marie-Antoinette étaient apparemment trop extrêmes pour de nombreux fans libéraux de l’ex-commandant en chef sur Twitter ce week-end.

De nombreux médias sociaux ont suggéré que Dowd était une “Karen” pour avoir écrit l’article critique, tandis que d’autres l’ont accusée d’être “jalouse” de ne pas avoir été invitée à la fête d’anniversaire d’Obama Martha’s Vineyard le week-end dernier.

Et il y avait plus qu’un peu de “whataboutisme” de Trump dans les tweets rapides.

Dowd, lauréat du prix Pulitzer, a critiqué le 44e président pour sa fête de 60e anniversaire, qui suintait d’ostentation et semblait favoriser les vedettes par rapport aux amis moins célèbres qui étaient autrefois le vent sous ses ailes lorsqu’il n’était qu’un jeune sénateur américain de l’Illinois. .

“Le parti a cristallisé la caricature du Parti démocrate contre laquelle Joe Biden a dû lutter pour se faire élire”, a souligné Dowd dans son article intitulé “Behold Barack Antoinette”, publié samedi.

LES CRITIQUES SLAM OBAMA’S BIRTHDAY BASH APRÈS L’AUGMENTATION DES CAS DE CORONAVIRUS PAR MARTHA’S VINEYARD

“C’était aussi loin de Flint et Scranton que vous pouvez l’imaginer : une orgie des 1% – des jets privés, Martha’s Vineyard, des libéraux de limousines et des putains d’Hollywood.”

“C’était aussi loin de Flint et Scranton que vous pouvez l’imaginer : une orgie des 1% – des jets privés, Martha’s Vineyard, des libéraux de limousines et des putains d’Hollywood.” — Maureen Dowd, New York Times

Maureen Dowd du New York Times est vue à New York, le 13 mars 2018. (.)

De nombreux invités invités à ce qui était initialement censé être un événement de 500 personnes n’ont été sommairement pas invités après que l’ancien président a reçu une réaction généralisée pour avoir un événement potentiel de “super-épandeur” alors que la variante delta du coronavirus augmente. Néanmoins, une tente massive a été vue érigée sur la propriété d’Obama dans le Massachusetts pour accueillir le rassemblement à petite échelle.

L’ancien président Barack Obama s’exprime à Detroit, le 26 octobre 2018. (.)

Dowd a souligné que les fêtards évincés avaient tendance à être des gens comme les agents politiques David Axelrod et Rahm Emanuel, qui ont aidé Obama à devenir l’homme qu’il est aujourd’hui, tandis que des célébrités comme Beyoncé et John Legend ont fait la coupe.

Stephen Colbert, invité au bord du trottoir, a par la suite plaisanté en disant qu’Obama devait réduire la liste des invités à “seulement ses Beyoncés les plus proches”.

Beyoncé et Jay-Z sont vus à Beverly Hills, Californie, le 25 janvier 2020. (.)

“Que le parti soit 500, 300 ou 30, Obama aurait dû s’assurer d’avoir les gens qui ont rendu ce moment possible, ceux qui ont travaillé si dur pour le faire élire et cimenter son héritage”, a déclaré Dowd.

Elle a comparé Obama à Jay Gatsby de F. Scott Fitzgerald organisant des fêtes somptueuses sur sa pelouse pour que Daisy le remarque – sauf qu’Obama l’a fait, a-t-elle écrit, parce qu’« être cool est important pour lui ».

UN JOURNALISTE DU NEW YORK TIME FACE À UN RÉCUPÉRATION SUR LES COMMENTAIRES DE « CORBEILLES VACCINÉES ET SOPHISTIQUÉES » AU SUJET D’OBAMA PARTY

“Une différence est que Gatsby a ouvert sa maison aux personnes non invitées”, a-t-elle ajouté. “Obama a fermé sa maison à de nombreux invités après avoir été critiqué pour avoir organisé” un mosh pit de célébrités “, comme l’appelait Stephen Colbert, tandis que les responsables disaient aux gens de se masquer. “”

“Gatsby a ouvert sa maison aux personnes non invitées. Obama a fermé sa maison à la plupart des invités.” — Maureen Dowd, New York Times

Aussi nuancé que soit l’article, Obama Twitter ne l’avait pas.

“Dit Maureen Dowd, qui reste désespérée pour la pertinence”, a écrit une personne.

Un autre a ajouté, “Trump et les républicains ont un événement de propagation après l’autre. Mais Maureen Dowd attaque la fête du 60e anniversaire de Barack Obama. Tout le monde a été vacciné Maureen. Ce n’était pas un événement d’épandage. Et tu n’as pas été invité.”

“Il n’est tout simplement pas très intéressé par vous, Maureen. Surmontez-le”, se moqua un troisième.