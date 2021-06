Mauricio Ochmann a-t-il une petite amie beaucoup plus jeune que lui ?

. Mauricio Ochmann aurait à nouveau été abattu par Cupidon.

Mauricio Ochmann se donnerait une nouvelle chance en amour après plusieurs mois de rupture de son mariage avec l’actrice Aislinn Derbez. À l’heure actuelle, Ochmann aurait commencé une histoire d’amour avec Paulina Burrola, une mannequin mexicaine de treize ans sa cadette.

À travers son profil officiel sur Instagram, le célèbre interprète a partagé un clip où il apparaît en train de serrer Burrola dans ses bras tout en profitant d’une promenade en bateau romantique le long des plages paradisiaques de Cabo San Lucas au Mexique le week-end dernier.

De son côté, le mannequin mexicain n’a pas manqué l’occasion de documenter son voyage à Cabo San Lucas via son compte Instagram avec des publications de cuisine mexicaine et les différents endroits qu’elle visitait en compagnie de Mauricio Ochmann.

Jusqu’à présent, le couple n’a pas rendu public sa parade nuptiale. Cependant, “El Chema” a été vu commenter avec des emojis de cœur dans les photographies les plus récentes de Paulina Burrola sur le réseau social Instagram.

Les commentaires de l’acteur sur les réseaux sociaux ont été rapides au milieu des spéculations sur sa nouvelle romance : “Tu viens de me briser le cœur avec ta nouvelle fille”, “Félicitations, ta copine est très jolie”, “Je suis content que tu sois heureux et reste à les Derbez »,« Tu as parfaitement le droit d’avoir un nouveau partenaire et d’être heureux »,« J’aime ta nouvelle copine, très jolie »,« Tu m’as brisé le cœur avec cette nouvelle copine ».

Qui est Paulina Burrola ?

Paulina Burrola est une mannequin et reine de beauté de 30 ans qui a forgé sa propre carrière dans l’industrie du divertissement en participant à de grandes campagnes publicitaires au Mexique.

Selon les informations revues par le magazine Who, Burrola a participé au concours de beauté Nuestra Belleza México en 2011.

Le site Internet Soy Carmín a rapporté que le jeune Mexicain a étudié les sciences de la communication à l’Université de Sonora, l’un des établissements d’enseignement les plus reconnus du nord-ouest du pays aztèque.

Paulina Burrola est suivie par plus de 78 000 personnes sur la plateforme Instagram. À travers son profil officiel, le modèle partage généralement des photographies de ses voyages dans des pays tels que Cuba, le Japon et la France.

Burrola appartient à Boga Models México, une agence de mannequins basée à Mexico qui a représenté de grandes personnalités comme Andrea Meza, l’actuelle Miss Univers.

Quelle est la différence d’âge entre Mauricio Ochmann et sa prétendue nouvelle petite amie ?

Mauricio Ochmann a treize ans de plus que Paulina Burrola, avec qui il aurait une histoire d’amour. Aujourd’hui, Ochmann a 43 ans, tandis que Burrola a 30 ans.

Sur la plateforme Instagram, certains followers du célèbre acteur se sont interrogés sur sa différence d’âge avec le mannequin mexicain : “Est-ce que quelqu’un d’autre a pensé que c’était sa fille ? Pas question, vive l’amour “,” La nouvelle petite amie ressemble à ta fille “,” Je n’approuve pas cette relation, pas vraiment “,” Cette fille est trop jeune pour être ta nouvelle petite amie “.