Mauricio Ochmann et Paulina Burrola présentent leur premier sapin de Noël ensemble

Le protagoniste d’El chema s’est vanté sur ses réseaux sociaux d’une vidéo dans laquelle il montre les dernières touches du décor du sapin de Noël, qu’il a décoré pour la première fois en compagnie de sa petite amie, avec qui il fêtera un an de relation en janvier.

« Notre premier arbre », lit-on dans la publication de Âne, qui était chargé de mettre les lumières autour de l’arbre, qui selon divers médias, était monté dans la maison qui Ochmann a à Mexico.

Le couple n’a pas encore révélé comment ils fêteraient leur première année de couple, même s’il ne serait pas étrange qu’ils la partagent plus tard, car ils n’ont pas caché leur amour. « Tu es apparu il y a presque six mois dans ma vie et donc sans l’attendre, sans la chercher, ta lumière a attiré mon attention », a écrit l’acteur en juillet, lorsqu’il a découvert la romance. Dans ce poste l’ex de Aislinn il a regretté la rumeur selon laquelle il avait été infidèle à son ex-femme avec le mannequin. « Malheureusement, nous devons vivre dans un monde où de nombreuses personnes inventent des histoires, mentent, diffament, ajoutent et attaquent sans pitié », a également déclaré l’homme d’affaires à cet égard.