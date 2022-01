Mauricio Ochmann évoque un éventuel mariage avec Paulina Burrola

Mauricio Ochmann Prêt à épouser Paulina Burrola ?

Récemment, le célèbre acteur Mauricio Ochmann a été interrogé par la presse sur ses projets de mariage avec Paulina Burrola, car même l’acteur a annoncé qu’il s’agissait d’une relation formelle.

C’est vrai, l’acteur Mauricio Ochmann a été approché par les médias et interrogé sur ses projets avec sa nouvelle petite amie Pauline BurrolaDepuis, depuis qu’il a commencé une idylle avec le mannequin, il a clairement fait savoir qu’il avait l’air assez amoureux de la présentatrice de 30 ans.

Le célèbre homme a eu l’occasion de parler de la réaction de sa fille avec la sienne et sa relation amoureuse. Romance par Aislinn Derbez lorsque nous aurons l’information.

Cependant, ce qui a fait sensation, c’est qu’on lui a demandé s’il avait des projets de mariage avec la belle mannequin.

Auparavant, on vous informait que l’acteur a passé la première saison de Noël avec Paulina Burrola.

À travers les réseaux sociaux, ils ont partagé quelques photos de la décoration de leur premier sapin de Noël en couple.

C’est ainsi que l’acteur a déclaré qu’il était satisfait de la parade nuptiale, cependant, il a précisé que dans le cadre d’un mariage, ce serait plus tard.

Cependant, il convient de mentionner que cela a été dit en riant, puisque l’on se souvient que le célèbre s’est séparé d’Aislinn qu’il a épousée en 2016, mais après un certain temps ensemble, ils ont décidé de mettre fin à leur mariage.

D’autre part, il a commenté que le bien-être de sa petite fille est important pour lui et il a assuré qu’ils sont une famille très proche et chercheront toujours le meilleur pour sa fille, qui est au courant de tout et que pour elle le L’important c’est de voir son père déjà ta maman heureuse.

De plus, l’acteur a commenté ses résolutions du Nouvel An 2022 et a déclaré suivre un système de bonnes habitudes, mais il y a aussi des rêves, des objectifs et tout.

Pour le moment, l’acteur s’est concentré sur sa nouvelle romance avec le mannequin Paulina, comme on peut le voir sur les photos qu’il partage sur son compte Instagram officiel.

Au cas où vous ne le sauriez toujours pas, la petite amie de l’acteur s’appelle Paulina Burrola Morales, elle est mannequin et animatrice de télévision, qui est devenue célèbre lorsqu’elle a participé à un concours de beauté, représentant l’état de Sonora à Nuestra Belleza 2011.

Cependant, c’est en 2021 qu’elle a fait sensation après que sa romance avec le célèbre est devenue connue.

Depuis que l’acteur Mauricio Ochmann a montré sa nouvelle petite amie sur les réseaux sociaux, il a reçu des commentaires émouvants de ses followers, tandis que d’autres utilisateurs espéraient que lui et Derbez se donneraient une nouvelle opportunité amoureuse, cependant, les deux se concentrent sur ses nouvelles romances. .