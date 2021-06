Mauricio Ochmann nie avoir été infidèle à Aislinn Derbez – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Mauricio Ochmann a été capturé par les médias à son arrivée à l’aéroport CDMX avec sa petite amie actuelle Paulina Burrola ; Cela quelques heures seulement après qu’une grande polémique a éclaté sur les réseaux sociaux pour sa nouvelle idylle.

Et c’est que récemment la rumeur a commencé à circuler que l’acteur et l’ancienne reine de beauté étaient en contact depuis plusieurs mois, alors qu’il était encore marié à Aislinn Derbez ; théorie qu’ils se sont basés sur les goûts qu’Ochmann a donnés aux images du modèle à cette époque.

Visiblement les reporters qui étaient là ont interrogé l’acteur à ce sujet et ont ainsi répondu à ceux qui le qualifient d’infidèle : “Tout est inventé et vous êtes très croyants. Je l’ai rencontrée en janvier de cette année, et c’est là que j’ai commencé à l’aimer, à me faire remarquer… c’était ma stratégie », a assuré le protagoniste de « El Chema ».

De même, Mauricio a expliqué que lorsqu’il a décidé de rendre publique sa relation avec Paulina, son ex était déjà au courant : “Oui, bien sûr. Elle est au courant de tout et nous avons une très bonne communication”, a-t-il ajouté.

Le célèbre de 43 ans a réaffirmé que sa fille Kailani vit déjà avec son nouvel amour : “Tout se discute, (avec Kailani) Bien sûr ! Vous vous connaissez déjà, vous vivez déjà ensemble… c’est-à-dire, quand vous venez, tout est déjà arrivé et tout va bien », a-t-il compté.

Même Paulina elle-même a confirmé la version de son petit ami ; Eh bien, elle a également été interviewée par la presse et a révélé que la relation avec Ochmann est récente : “(Nous avons) environ 5 mois, nous avons commencé à nous connaître en début d’année, tout a été très agréable”, a-t-elle confié. les caméras.