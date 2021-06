Mauricio Ochmann nie avoir été infidèle à Aislinn Derbez

in

Après que certains internautes ont souligné que Mauricio et le mannequin avait déjà eu des contacts sur les réseaux sociaux puisqu’il était marié à Aislinn derbez, et que même lui avait donné de nombreux Likes à ses images à l’époque, voilà que l’acteur a réagi à cette polémique.

“Non, eh bien ! Ils inventent pour tout, ils donnent leur envol au fil, mais disons que c’était ma stratégie car évidemment j’ai commencé à le suivre comme en janvier de cette année et, évidemment, j’ai commencé à l’aimer. Je l’ai rencontrée en janvier de cette année, et c’est là que j’ai commencé à l’aimer, à me faire remarquer (sic)”, a-t-il expliqué Ochmann aux journalistes qui l’ont interrogé sur cette polémique.

De la même manière, Mauricio a assuré que lorsqu’il a confirmé sa romance avec Pauline, son ex-femme Aislinn Je connaissais déjà leur nouvelle relation amoureuse. “Oui, bien sûr, et elle est au courant de tout, et nous avons une très bonne communication.”

Plus tard, l’artiste de 43 ans a souligné l’excellente relation qu’il entretient avec la fille de Eugène Derbez et a réaffirmé que sa fille Kailani il vit déjà avec son nouvel amour.