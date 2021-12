Mauricio Ochmann présume qu’il passera Noël avec son nouveau partenaire

Mauricio Ochmann présume qu’il passera Noël avec sa compagne

Le célèbre acteur Mauricio Ochmann a récemment annoncé qu’il passerait la première saison de Noël avec sa nouvelle petite amie, ce qui a sans aucun doute surpris nombre de ses followers.

Et c’est qu’autrefois, Mauricio Ochmann et Pauline Burrola ils ont montré leur premier sapin de Noël en couple.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Mauricio Ochmann et Aislinn derbez Ils ont maintenu l’une des relations les plus acclamées du show-business, cependant, tous deux ont mis fin à leur relation, laissant cette étape de côté.

Et tandis que leur fille Kailani les tient toujours ensemble, le célèbre acteurs Les Mexicains ont cherché à vivre séparément.

En ce sens, nous vous informons que la belle mannequin Aislin Derbez a présenté son nouveau petit ami, alors Ochmann en a profité pour montrer l’état de leur relation.

Comme vous pouvez le voir, la saison de Noël approche et avec elle, toutes les célébrités commencent à montrer leurs décorations, y compris leur sapin de Noël.

C’est via son compte Instagram officiel qu’Ochmann a partagé une photo avec son premier sapin de Noël en couple.

Bien que ce ne soit pas encore terminé, dans l’histoire qu’il a partagée sur son compte, nous pouvions voir le processus de la décoration.

En revanche, après les aveux d’Aislinn, comme prévu, Mauricio Ochmann a réagi et la seule façon dont l’acteur d’« El chema » s’est exprimé était à travers une publication avec sa fille Kai.

Et il semble que le célèbre n’ait pas osé mentionner de mots directs sur la relation d’Aislinn.

La vérité est que l’actrice de la maison des fleurs semble être plus que rassasiée et heureuse de sa nouvelle relation, car sur ses réseaux sociaux, elle partage des images et des histoires dans lesquelles elle est très romantique.

Oui, cela vaut la peine de retomber amoureux et d’ouvrir son cœur et d’entrer dans le romantisme… mais assez de mesurer le succès d’une relation par « combien de temps ça dure » et ce genre de paradigmes sociaux absurdes avec lesquels nous avons grandi, a déclaré Aislin en présentant son nouveau petit ami.

A n’en pas douter, cette nouvelle de leur idylle a assez surpris ses millions de followers, pourtant, tout le monde est content, car enfin une nouvelle opportunité amoureuse se donne, après avoir grandi émotionnellement après sa rupture de mariage avec le célèbre acteur de télévision.