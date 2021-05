Mauricio Pochettino a remporté son deuxième trophée en six mois au Paris Saint-Germain alors que ses anciens joueurs de Tottenham étaient hués du terrain après la défaite face à Aston Villa

Alors que les fans de Tottenham ont hué leurs propres joueurs à White Hart Lane mercredi soir, Mauricio Pochettino a remporté son deuxième trophée en un peu moins de six mois en tant que manager du Paris Saint-Germain.

Les géants français ont continué leur domination en Coupe de France en battant Monaco 2-0 pour soulever le trophée pour la sixième fois en sept ans.

.

Pochettino a remporté son deuxième trophée en moins de six mois mercredi soir

Après le premier match de Mauro Idardi en première mi-temps, Kylian Mbappe a mis la cerise sur le gâteau avec une sublime finition ébréchée à neuf minutes du temps pour sceller la 14e victoire du club en Coupe de France.

C’est le deuxième trophée en management de l’entraîneur argentin Pochettino après avoir remporté la Super Coupe de France quelques jours après son arrivée au Parc des Princes.

Les scènes n’auraient pas pu être plus différentes dans son ancien club, cependant.

Les espoirs du patron intérimaire de Tottenham, Ryan Mason, de se qualifier pour la Ligue Europa ont subi un coup dur après une défaite 2-1 contre Aston Villa.

La perte est survenue quelques jours à peine après que des centaines de fans ont protesté contre la propriété d’ENIC du club à la suite des plans désastreux de la Super League européenne le mois dernier.

.

Les Spurs ont été hués hors du terrain après la défaite de Villa

Des échauffourées dans la foule ont suivi la défaite de Villa alors que les troubles des fans s’intensifiaient et Mason a admis qu’il pouvait comprendre les frustrations des fans après une autre campagne terriblement décevante.

«Nous venons de perdre un match de football. Je suis déçu, les joueurs sont déçus. C’est un match émouvant et nous voulions gagner et nous ne l’avons pas fait », a-t-il ajouté.

«Nos fans sont déçus et cela ne me pose aucun problème car cela fait partie du match.

Les fans des Spurs de longue date disent que le club doit être “ humilié ” et finir sous Arsenal et West Ham pour forcer le changement au club de Levy and Co.

Il a ajouté: «C’est notre dernier match à domicile, donc je comprends qu’ils soient déçus. Je suis plus déçu que nous n’ayons pas gagné le match pour nos fans et j’étais frustré par la façon dont nous avons joué à certains moments.

«En termes de déception, ce n’est pas du tout un problème. C’est normal.”

Harry Kane aurait dit au club qu’il voulait être vendu cet été et il n’y a pas de surprise car cette performance montre à quel point les Spurs ont chuté ces dernières années.