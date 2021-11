Mauricio Pochettino « adorant le héros » Sir Alex Ferguson explique pourquoi le patron du Paris Saint-Germain pourrait être prêt à quitter le navire et à remplacer Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United

talkSPORT comprend que Sir Alex Ferguson fait pression pour que Mauricio Pochettino devienne le prochain manager de Manchester United, et ce n’est pas surprenant compte tenu de la relation du couple.

Ferguson n’a affronté Pochettino qu’une seule fois dans l’abri, mais cela ne les a pas empêchés de se rencontrer et de rester en contact dans les coulisses.

Fergie cherche désespérément Pochettino dans la pirogue d’Old Trafford selon des sources de talkSPORT

Pourquoi Poch quitterait-il Messi, Neymar et Mbappe ? La réponse devient claire lorsque vous lisez son respect pour Ferguson

United a remporté une victoire 2-1 sur Southampton de Pochettino en 2013, et Ferguson a fait un rare aveu que son équipe avait été dominée.

« Je dois dire que Southampton en seconde période était la meilleure équipe qui a joué ici cette saison », a déclaré Ferguson après le choc d’Old Trafford.

« Ils ont exceptionnellement bien joué et je pense que nous avons été un peu chanceux de gagner le match. »

Ferguson prendrait sa retraite avec un dernier titre de champion à la fin de cette saison, tandis que Pochettino continuerait à gérer Tottenham, mais l’Argentin a dû attendre avant de se croiser à nouveau.

Au moment où les deux se sont rencontrés à nouveau, Pochettino était occupé à transformer Tottenham en challenger de trophée

Ce moment est venu lors d’un déjeuner en mai 2016, l’impact profond de Ferguson sur Pochettino expliquant pourquoi l’ancien patron des Spurs pourrait souhaiter quitter le Paris Saint-Germain plus tôt et remplacer Ole Gunnar Solskjaer à Old Trafford.

L’Argentin a parlé avec enthousiasme de l’entraîneur vénéré après leur repas ensemble.

Il a même révélé qu’un de ses anciens collègues des Spurs avait fait remarquer qu’il avait l’air « en transe » lorsqu’il parlait à Ferguson, admettant qu’il avait été époustouflé par « l’aura » de l’Écossais.

« Je me souviendrai toujours de chaque détail de ces heures de conversation », a rappelé Pochettino dans son livre « Brave New World ».

« C’était un rêve devenu réalité. Je me sentais à nouveau comme un footballeur adolescent, écoutant un entraîneur compétent.

« J’ai envoyé à tout le monde les photos que nous avons prises de nous ensemble. John McDermott [Tottenham’s former head of player development] commenté que je semblais être en transe. Il m’a traité d’« adorateur de héros ».

Le statut légendaire de Ferguson a un impact sur beaucoup de ceux qui le rencontrent, y compris Pochettino

« Je connaissais de nombreux détails de la carrière de Ferguson et je l’admirais pour la façon dont il a fait de United une équipe à succès, tout en créant quelque chose de différent dans le football mondial.

« Mais quand je l’ai rencontré, ce qui m’a le plus impressionné, ce n’était pas tant le CV que son énergie et son aura.

« Son caractère, son charisme vous engloutissent. J’aimerais continuer à faire appel à ses conseils.

Pochettino a révélé que le couple restait toujours en contact par SMS et que ce ne serait pas un choc énorme s’ils discutaient actuellement du travail chez United.

L’ancien manager Solskjaer a été limogé en tant que patron de United à la suite d’une défaite humiliante de 4-1 contre Watford, mettant fin à son mandat de près de trois ans au club sans trophée.

Solskjaer a apprécié le soutien de Ferguson, mais même le légendaire Écossais n’a pas pu sauver le Norvégien chancelant

United n’est plus que l’ombre d’eux-mêmes depuis le départ de Ferguson en 2013, sans trouver aucune forme de cohérence sous David Moyes, Louis van Gaal et Jose Mourinho.

talkSPORT a même été informé que Cristiano Ronaldo avait été « sidéré » par la baisse des standards du club, par rapport à Manchester United qu’il avait quitté en 2009.

Il semble maintenant que Ferguson pense que Pochettino pourrait être l’homme pour enfin stabiliser le club, l’ancien patron des Spurs identifiant les similitudes entre leurs styles de gestion et leurs carrières.

« [Ferguson] m’a parlé de la façon dont il a dû tout restructurer à son arrivée à United », a déclaré Pochettino.

«Il l’a fait conformément à sa propre philosophie, même s’ils ont terminé 11e deux années sur trois, suivis des 13e, 6e, deuxièmes et ce n’est qu’après cela qu’il a remporté le championnat.

Pochettino voit des similitudes entre son approche patiente de la gestion et celle de Ferguson

« Son équipe de Manchester United était comme l’équipe de Tottenham dont j’ai hérité lorsque j’ai pris la relève, et le chat m’a rassuré sur le fait de suivre mon propre chemin.

« Pourquoi n’y a-t-il pas plus de Fergusons ? Parce que le football est comme un train express sans arrêt.

« Il est presque impossible de trouver un responsable qui soit prêt à s’impliquer dans la prise de mesures impopulaires.

« Sir Alex dit toujours : « Souvent, vous devez prendre des décisions qui vous bousculent émotionnellement, cela ne sera pas compris et vous ne pourrez pas l’expliquer ». Je suis d’accord.

Poch pourrait-il être de retour en Angleterre bien plus tôt que prévu ?

« Les managers vivent dans un état de solitude perpétuelle, même s’ils sont entourés de monde à toute heure.

Le PSG a mené l’une des fenêtres de transfert d’été les plus spectaculaires vues plus tôt cette année lorsqu’ils ont signé Lionel Messi, Sergio Ramos, Gini Wijnaldum, Gigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Nuno Mendes.

Mais quand vous entendez la façon dont Pochettino parle de Ferguson et les similitudes entre leurs carrières, il devient clair pourquoi il peut être tenté de quitter le navire pour le charme d’Old Trafford.

