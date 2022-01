Mauricio Pochettino dit au PSG de signer le prodige de Chelsea Conor Gallagher

Conor Gallagher de Chelsea est devenu une cible de transfert pour le PSG (Photo: .)

Mauricio Pochettino souhaite que le Paris Saint-Germain signe Conor Gallagher de Chelsea dans le cadre d’un accord de transfert de 30 millions de livres sterling.

Gallagher a connu une saison décisive lors de son prêt à Crystal Palace, marquant six buts et faisant trois passes décisives pour l’équipe de Patrick Vieira et impressionnant généralement par ses performances énergiques et dynamiques.

La légende d’Arsenal Vieira a souvent félicité Gallagher cette saison et le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a également salué ses progrès à Selhurst Park.

Selon The Sun, les performances de Gallagher ont attiré l’attention du PSG et de Pochettino, l’ancien patron de Tottenham exhortant ses patrons à amener le milieu de terrain anglais dans la capitale française.

On prétend que le PSG pense que Chelsea pourrait être disposé à vendre Gallagher malgré son statut de l’un des jeunes joueurs les plus excitants de la Premier League.

Gallagher a précédemment déclaré qu’il avait l’intention de retourner à Stamford Bridge l’été prochain et de défier les milieux de terrain actuels de Chelsea pour une place dans l’équipe.

Mais l’opportunité de jouer aux côtés de Lionel Messi, Kylian Mbappe et Neymar à Paris serait sûrement trop belle pour être refusée.

Mauricio Pochettino serait un admirateur du prêteur des Blues (Photo: .)

Compte tenu de la forme impressionnante de Gallagher, de nombreux fans de Chelsea ont déploré le fait qu’il n’ait pas porté de maillot des Blues cette saison.

Mais l’entraîneur de prêt de Chelsea, Carlo Cudicini, a déclaré qu’un déménagement à Palace était « parfait » pour Gallagher à ce stade de sa carrière.

Cudicini a déclaré à Ladbrokes la semaine dernière: » Nous sommes tous extrêmement heureux et fiers du chemin que Conor Gallagher suit actuellement, depuis son premier prêt à Charlton en League One jusqu’à son passage en Premier League.

Plus : Chelsea FC



« C’est un garçon fantastique avec qui travailler ; travailleur, humble et bien sûr extrêmement talentueux.

« Il connaît une saison fantastique et c’était une décision parfaite pour lui d’aller à Crystal Palace et de travailler sous la direction d’un manager comme Patrick Vieira.

« De plus, ce qui était important cette saison, c’était de trouver un club qui le ferait jouer au bon poste ; c’est exactement la position parfaite pour mettre en valeur ses qualités.’

