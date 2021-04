Mauricio Pochettino est “ LE MEILLEUR manager du monde ” et mérite les mêmes éloges que Klopp et Guardiola, insiste l’ancien as de Tottenham Andros Townsend

Mauricio Pochettino est LE meilleur manager du monde et doit être reconnu et célébré au même niveau que Pep Guardiola et Jurgen Klopp.

C’est selon Andros Townsend, qui a déclaré à talkSPORT que “ les trophées n’ont pas d’importance ” et que son ancien patron de Tottenham est le meilleur entraîneur du football.

Mauricio Pochettino a été salué comme “ le meilleur entraîneur du monde ” par l’un de ses anciens joueurs de Tottenham

Pochettino a fait l’éloge après avoir guidé le Paris Saint-Germain devant le champion d’Europe en titre, le Bayern Munich, pour sceller sa place en demi-finale de la Ligue des champions.

Le PSG a perdu 1-0 contre le Bayern à Paris mardi soir, mais a progressé sur les buts à l’extérieur après leur victoire 3-2 au match aller – les géants français se rapprochant de leur objectif ultime de gloire européenne et Pochettino plus proche de mettre la main sur le trophée qui lui a été refusé en tant que patron des Spurs.

L’Argentin a déjà cassé son canard argenté depuis son retour au PSG en tant qu’entraîneur en janvier, en remportant la Super Coupe de France.

Mais si ses compétences en tant qu’entraîneur et homme-manager ne peuvent être niées, il est largement admis que Pochettino ne peut être considéré comme un entraîneur d’élite tant qu’il n’a pas remporté les honneurs au niveau du club.

Il fait face à un combat pour rendre cela possible lors de sa première saison à la tête du Parc des Princes, avec le PSG actuellement deuxième du classement de Ligue 1 et derrière le leader Lille de trois points.

Le PSG n’a pas tiré tous les cylindres en championnat mais est en grande forme en Europe

Kylian Mbappe, Neymar et ses collègues sont toujours de grands favoris pour être sacrés champions, et sont également les meilleurs prétendants à la couronne européenne après avoir éliminé le Bayern, qui a remporté le titre sans perdre un match la saison dernière.

Et Towsend est sûr que Pochettino va enfin “ faire taire ses sceptiques ”, affirmant que le patron argentin était sous-estimé criminellement pour son travail à Southampton et à Tottenham.

Il a également insisté sur le fait que son opinion n’était pas non plus basée sur le parti pris des Spurs, soulignant que Pochettino était l’homme qui l’avait jeté hors de son club d’enfance en le vendant à Crystal Palace!

“Ayant joué sous Poch, j’aimerais le voir gagner la Ligue des champions”, a déclaré Towsend lors du talkSPORT Breakfast de mercredi.

Townsend a apprécié son bref passage avec Pochettino … même si l’Argentin s’est “ débarrassé ” de l’ailier et du diplômé de l’académie

«Il mérite de gagner, tout son travail à Southampton qui est passé inaperçu et le travail incroyable qu’il a fait aux Spurs.

«Parce que cela ne s’est pas terminé par un trophée, pour une raison quelconque, le grand public ne lui donne aucun crédit pour avoir emmené Tottenham de lui aussi à la finale de la Ligue des champions.

«C’est l’un des meilleurs managers, sinon LE meilleur manager du monde, nommez-moi un autre manager qui peut faire ce qu’il a fait en cinq ans avec les Spurs, les faisant passer de la médiocrité quand il a succédé à l’envie de l’Europe. et à la finale de la Ligue des champions.

«Je ne pense pas qu’un autre manager puisse faire ce qu’il a fait, pour moi, il est le meilleur.

«Il ne s’agit pas uniquement de remporter des trophées.

«À Tottenham, nous étions écrasés et embarrassés par toutes les grandes équipes, mais Pochettino est arrivé et cinq ans plus tard, les Spurs sont en finale de la Ligue des champions sans dépenser beaucoup d’argent et sans rien dépenser du tout pour trois fenêtres de transfert.

Dean Ashton et Adrian Durham pensent qu’Harry Kane doit être tenté de rejoindre Pochettino, Mbappe and co. au PSG après que les champions de France ont anéanti Barcelone

«Il a amené tous les jeunes et en a fait des joueurs internationaux de classe mondiale, donc pour moi, de là où il a commencé avec les Spurs à là où il les a emmenés, il est le meilleur entraîneur du monde.

«Jusqu’à présent avec le PSG, il n’a jamais pris en charge une équipe capable de remporter un trophée. Vers la fin de son sort aux Spurs, oui, ils étaient capables de gagner, mais il l’a créé.

«Maintenant, il a l’une des meilleures équipes du monde et nous verrons ce qu’est Pochettino et il fera taire tous les sceptiques.

«Il a déjà remporté la Coupe de France, et nous savons que ce n’est pas suffisant, mais il remportera le titre de Ligue 1 et je pense qu’il sera très proche de remporter la Ligue des champions cette saison.

«Et n’oublions pas, Poch s’est débarrassé de moi aux Spurs!

«Ce n’est pas un ancien chéri de Tottenham, un amoureux, être le chouchou d’un enseignant pour Pochettino – c’est un homme qui s’est débarrassé de moi!

«Mais je sais à quel point il est bon manager et il mérite d’obtenir toutes les récompenses que les managers comme Pep Guardiola et Jurgen Klopp obtiennent.»