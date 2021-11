Mauricio Pochettino a commenté les spéculations intenses le liant pour la première fois au poste de Manchester United, déclarant: « Je suis tellement heureux à Paris ».

Des sources de talkSPORT comprennent que Pochettino est le principal candidat pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer chez United, avec Sir Alex Ferguson poussant pour le déménagement.

Fergie cherche désespérément Pochettino dans la pirogue d’Old Trafford selon des sources de talkSPORT

Mais le patron du PSG se dit heureux en France

L’ancien patron de Tottenham et Southampton est depuis longtemps lié à Old Trafford, et plusieurs rapports affirment qu’il serait ouvert à un déménagement maintenant, bien qu’il soit actuellement employé par le Paris Saint Germain.

Pochettino a devancé Zinedine Zidane, Brendan Rodgers et Erik ten Hag en tant que favori des bookmakers pour le poste, mais il a maintenant insisté sur le fait qu’il se concentre ailleurs.

« Je suis concentré sur le football », a-t-il déclaré avant le match de Ligue des champions du PSG avec Man City mercredi.

« Je ne suis pas un enfant, je ne suis pas un enfant. J’ai passé toute ma vie à jouer au football. Nous sommes dans une entreprise que les rumeurs sont là, je le comprends.

Pochettino a une ligne de front incroyable, mais semble toujours attiré par l’attrait d’Old Trafford

« C’est le monde dans lequel nous vivons. Je suis tellement heureux au Paris Saint-Germain. Nous sommes tellement concentrés à essayer d’obtenir les meilleurs résultats possibles. »

« Je suis heureux à Paris. Je connais bien la ville à la fois en tant que joueur et entraîneur, j’ai toujours vécu ce type de situation. Les choses arrivent et ce n’est pas ma responsabilité. Ce que je vais dire si vous me demandez, c’est que je suis heureux à Paris.

Pochettino a été nommé patron du PSG le 2 janvier et a depuis été en place pour l’une des fenêtres de transfert les plus spectaculaires de l’histoire du football.

Pourtant, malgré les arrivées de Lionel Messi et Sergio Ramos, l’Argentin semble vouloir un changement à Old Trafford, Ferguson étant un facteur énorme.

Ferguson mène la charge pour débarquer Pochettino

Pochettino a dit un jour qu’il se souvenait de chaque mot d’un déjeuner avec Ferguson en 2016, avec un collègue remarquant que cela ressemblait à un « héros adorant » sur une photo prise du couple.

L’homme de 49 ans a été interrogé sur son admiration pour Ferguson et United, mais a rejeté d’être entraîné dans d’autres commentaires

« On ne peut pas parler de ça », a-t-il expliqué. «Je pense par rapport à mon club le Paris Saint-Germain et un autre club.

Le PSG est à Manchester pour affronter City, qu’il a battu au match retour lorsque Messi a marqué son premier but pour le club

« Je dois me concentrer sur le Paris Saint-Germain. Ce que fait un autre club ne me regarde pas. Je ne ferai pas du tout cette erreur.

« Tout ce que je dis, c’était dans le passé à l’Espanyol. Mon rêve était de rencontrer [Sir Alex] Ferguson. Tout ce que je dis maintenant sera mal compris et hors contexte.

« J’étais joueur au Paris Saint-Germain. J’aime le club. J’aime les fans. C’est un moment fantastique pour être dans le club.