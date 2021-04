Mauricio Pochettino ne voit pas l’absence de Robert Lewandowski comme un avantage pour le PSG en Ligue des champions

Le Bayern Munich accueillera le Paris Saint-Germain mercredi pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. Malheureusement pour le Bayern, ils devront le faire sans le talisman Robert Lewandowski, qui doit actuellement attendre jusqu’à quatre semaines en marge en raison d’un jury au genou subi en mission internationale avec la Pologne. Il manquera probablement également le match retour à Paris.

Dans une récente interview avec Le Parisian (via RMC Sport), le manager du PSG Mauricio Pochettino a déclaré que le Bayern ne pas avoir Lewandowski n’était pas exactement un avantage à ses yeux. Il sait que le Bayern est toujours l’une des meilleures équipes d’Europe en ce moment et est bien conscient du résultat entre les deux équipes lors de la finale à Lisbonne, au Portugal, la saison dernière, où l’ancien joueur du PSG Kingsley Coman a marqué le vainqueur.

Mauricio Pochettino ne va pas penser que ce sera facile contre le Bayern Munich sans Robert Lewandowski dans l’alignement.Photo de FRANCK FIFE / . via .

«Nous ne sommes pas stupides, le Bayern n’est pas une équipe facile, ce sont les champions d’Europe en titre. Mais il n’est pas nécessaire d’avoir un complexe d’infériorité. Nous irons à Munich avec respect, mais avec l’objectif de nous qualifier pour les demi-finales », a expliqué Pochettino.

Pochettino a rappelé qu’il était entraîneur de Tottenham Hotspur et qu’il a dû jouer à Manchester City en Ligue des champions sans Harry Kane en 2019 – les Spurs ont encore progressé en demi-finale, et finalement en finale, qu’ils ont perdue contre Liverpool 2-0 à Madrid.

«J’ai un bon exemple. Avec Tottenham, en quarts de finale contre Manchester City en 2019, Harry Kane est blessé dans la première moitié du match aller. On joue presque une heure et le match retour sans lui, notre meilleur attaquant. Essentiellement, comme Lewandowski pour le Bayern. Et nous nous sommes qualifiés. Le Bayern n’est pas seulement Lewandowski, qui est un grand joueur. Mais la vraie force du Bayern est son effectif, son équipe. une force énorme », a déclaré Pochettino.

Pour les champions en titre de Ligue 1, ils seront sans Marco Verratti (maladie, blessure) et Leandro Paredes (suspension). Danilo Pereira et Layvin Kurzawa sont également discutables pour le match aller. Les deux équipes auront leurs absents, mais le Bayern n’ayant pas Lewandowski sera un coup dur pour le Bayern, malgré le refus de Pochettino.