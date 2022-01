Mauricio Pochettino quittera le Paris Saint Germain au plus tard en juin, selon un rapport – Man United News And Transfer News

Un journaliste français fiable a déclaré publiquement que Zinedine Zidane deviendrait entraîneur-chef du Paris Saint Germain dans les six prochains mois, alimentant les spéculations sur l’avenir de Mauricio Pochettino.

L’ancien homme des Spurs occupe actuellement le poste dans la capitale française, mais il est sûr de dire que son mandat, bien qu’il n’ait pas échoué, n’a pas non plus été un succès fulgurant.

Avant que l’Argentin ne prenne le poste au PSG, il était fortement lié à Manchester United, mais à la fin, les Red Devils ont permanenté le poste de gardien d’Ole Gunnar Solskjaer et Poch est allé ailleurs.

Cependant, United est maintenant de retour à la recherche d’un manager permanent et le joueur de 49 ans serait tout en haut de la liste avec Erik ten Hag de l’Ajax.

Ainsi, le fait que le PSG semble aligner son successeur est une évolution très intéressante.

Le journaliste de RMC Sport Daniel Riolo s’exprimait dans l’émission After Foot jeudi (via BFMTV) et a déclaré que Zidane serait sur le banc du PSG en juin « au plus tard ».

Les informations de Riolo sont liées à un rapport de L’Equipe (via PSGTalk) cette semaine, qui affirmait que United avait déjà un accord avec Pochettino pour qu’il prenne les rênes d’Old Trafford à la fin de la saison.

Et bien que la source de cette histoire se situe à quelques niveaux de fiabilité inférieurs à Riolo, c’est une étrange coïncidence.

Bien sûr, le PSG admire depuis longtemps Zidane et il entretient de bonnes relations avec les propriétaires qatariens du club.

Leur poursuite de Zizou n’est donc pas inattendue et ne signifie pas que Pochettino a signalé son intention de partir. Ils ont peut-être tout aussi bien décidé de le remplacer, qu’il veuille y aller ou non, et peu importe ce qu’il accomplira le reste de la saison.

Néanmoins, il y a eu beaucoup d’histoires sur son mécontentement au Parc des Princes et sa relation tendue avec le directeur du football Leonardo. Cela, associé à son ambition à peine dissimulée de gérer un jour United, signifie que Zidane venant le remplacer est un gagnant-gagnant pour toutes les personnes concernées.

Sauf, c’est-à-dire pour l’autre candidat au poste de United, Ten Hag.