Mauricio Pochettino serait prêt à rejoindre Manchester United à la mi-saison – Man United News And Transfer News

Mauricio Pochettino serait disposé à rejoindre Manchester United à la mi-saison s’il l’approche.

Selon Simon Stone (BBC), l’Argentin est mécontent du Paris Saint-Germain. Apparemment, il a moins de contrôle sur les décisions de transfert qu’il ne le souhaiterait et estime que l’équipe est déséquilibrée.

Son équipe est remplie de superstars comme Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappe, et il a le sentiment qu’il n’a pas un contrôle total sur ce qui se passe dans et autour de la première équipe.

Pochettino a toujours fait connaître son désir de revenir à la direction en Angleterre, et le poste à United représenterait une opportunité fantastique de le faire.

Selon Sky Sports, il est le premier choix de United pour remplacer Solskjaer pour le poste de direction vacant.

L’homme de 49 ans est très apprécié par la hiérarchie de United, y compris Sir Alex Ferguson, qui a été particulièrement impressionné par son mandat à Tottenham Hotspur.

L’ancien patron des Spurs est à la tête du PSG depuis dix mois et les a confortablement en tête du classement de Ligue 1.

Bien que réticent à déménager à la mi-saison, le changement pourrait fonctionner car le PSG souhaite le remplacer par Zinedine Zidane, qui à son tour serait passionné par le poste du PSG.

La majorité des fans de United préféreraient probablement Pochettino dans la pirogue d’Old Trafford à tout autre manager.

Les Diables rouges n’auraient pas encore fait d’approche, mais sa disponibilité pourrait changer cela. Comme indiqué ici plus tôt, les étoiles pourraient s’aligner dans une constellation qui amènera le manager parfait au club.

Les autres candidats incluent Erik ten Hag de l’Ajax, mais il ne serait pas disposé à partir pour le moment.

Pour un manager de transition, Lauren Blanc et Steve Bruce ont été évoqués comme candidats possibles.