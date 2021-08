Mauricio Pochettino sous pression pour livrer la Ligue des champions au PSG

Le patron du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, a eu une fenêtre de transfert chargée jusqu’à ce que le club cherche à récupérer son titre de Ligue 1 et à se battre pour la Ligue des champions.

Jusqu’à présent, ils ont eu la meilleure fenêtre de transfert de tout le monde dans le football européen avec des joueurs comme Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma entrant dans le club.

Ils sont bien placés pour remporter enfin la Ligue des champions. Cependant, cela augmentera la pression sur Mauricio Pochettino pour qu’il livre.

Il est temps pour Mauricio Pochettino de livrer

Pression sur le PSG pour rebondir

La saison dernière restera comme l’une des saisons les plus décevantes du PSG depuis son rachat par le groupe Qatar Sports Investments.

Ils n’ont pas remporté la Ligue 1 pour la troisième fois seulement depuis le rachat du Qatar. En outre, ils ont subi une défaite décevante en demi-finale de la Ligue des champions contre Manchester City.

Mauricio Pochettino a succédé à Thomas Tuchel en janvier 2021 mais les résultats ont été mitigés sous l’Argentin. Ils n’ont remporté que 24 des 34 matchs sous lui, perdant sept de ces matchs.

Les défaites à domicile contre les futurs champions Lille, Nantes et Monaco ont inévitablement coûté le titre au PSG. Après une mauvaise saison, le PSG a été occupé sur le marché des transferts alors qu’il cherche à réaffirmer sa domination nationale et enfin à obtenir le trophée qu’il désire le plus, la Ligue des champions.

Contrairement à sa dernière saison à Tottenham Hotspur, Pochettino a été soutenu sur le marché des transferts. Avec l’équipe qu’ils ont, il y aura de grandes attentes qu’il devra gérer pour la première fois de sa carrière de manager.

Les seules équipes qui peuvent arrêter le PSG en Ligue des champions sont probablement le quatuor de Premier League et le Bayern Munich. Pochettino saura que sa période d’installation est terminée et qu’il est temps de livrer à Paris.

Gianluigi Donnarumma Nouveau gardien de premier choix

Le PSG a finalisé la signature du gardien italien Gianluigi Donnarumma en tant que nouveau gardien numéro un. C’est incroyable qu’ils aient réussi à recruter un meilleur gardien comme Donnarumma sur un transfert gratuit de l’AC Milan.

Le joueur de 22 ans était l’un des joueurs du tournoi de l’Euro 2020 et sera un excellent ajout. C’est cependant injuste pour l’actuel numéro un Keylor Navas qui n’a rien fait de mal la saison dernière. Vous devez vous sentir désolé pour l’international chilien qui a été déplacé en tant que gardien numéro un comme il l’a fait lorsqu’il était au Real Madrid.

Sergio Ramos ajoutera de l’expérience à la défense du PSG

La grande nouveauté à l’arrière est la signature de Sergio Ramos du Real Madrid en transfert gratuit. L’international espagnol apportera une vaste expérience à la ligne de fond du PSG.

Il est également un vainqueur éprouvé avec quatre titres de Ligue des champions à son actif. Il a peut-être 35 ans, mais il a certainement encore beaucoup à donner. La signature de Ramos pourrait bien fournir un solide partenariat d’arrière central avec le défenseur brésilien Marquinhos.

L’arrière droit Achraf Hakimi rejoint Ramos, qui vient de l’Inter pour un montant initial de 51,3 millions de livres sterling. Le Marocain a été l’un des joueurs clés de l’Inter la saison dernière en remportant le Scudetto. Il est l’un des meilleurs arrières droit du monde et à seulement 22 ans, il ne fera que s’améliorer.

Incroyablement, il a déjà joué en Liga, Bundesliga et Serie A malgré son jeune âge. Il espère s’installer au PSG et être une grande partie de leur succès.

Georgino Wijnaldum ajoutera une nouvelle dimension au milieu de terrain du PSG

Mauricio Pochettino a renforcé son milieu de terrain avec la signature de l’ancien milieu de terrain de Liverpool Georginio Wijnaldum.

Wijnaldum ajoutera une expérience précieuse aux rangs de Pochettino. De plus, le Néerlandais est un milieu de terrain box-to-box plus traditionnel et ajoutera une nouvelle dimension au 11 de départ. De plus, il pourra compléter le jeu offensif créatif de Marco Verratti. Un autre bonus pour le PSG était le fait qu’ils ont pu signer Wijnaldum pour rien.

Les Parisiens sont également toujours liés à un déménagement pour Paul Pogba. S’ils devaient signer le milieu de terrain français, un milieu de terrain de Pogba, Verratti et Wijnaldum serait extrêmement difficile à arrêter.

Attaque étoilée

Jusqu’à présent, le PSG n’a amené personne pour renforcer son attaque. Cependant, lorsque vous avez des goûts comme Kylian Mbappe, Neymar, Angel Di Maria et Mauro Icardi, c’est peut-être la raison pour laquelle.

La grande préoccupation de Pochettino sera d’essayer de persuader Mbappe de dire à Paris. La jeune superstar française a été constamment liée à un déménagement au Real Madrid. Gagner la Ligue des champions sera un facteur clé pour que Mbappe décide de signer un nouveau contrat.

Pochettino le saura et cela ajoutera encore plus de pression pour livrer cette saison. Compte tenu de la qualité du PSG cette saison, ce sera peut-être enfin l’année où il remportera la Ligue des champions.

