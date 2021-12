Mauricio Sulaiman réagit au combat Tyson Fury contre Dillian Whyte

Après la publication de la nouvelle, Tyson fureur, défendra son titre devant, Dillian pourquoi, le président de la Conseil mondial de boxe, Mauricio Sulaiman, a réagi à l’annonce faite par l’organisme vert et or concernant cette réunion,

Au cours de la tradition « Le mardi du café du World Boxing Council, Mauricio Sulaiman, a fait part de ses sentiments concernant l’annonce de la bagarre entre Tyson fureur et Pourquoi.

« En effet aujourd’hui le combat du champion du monde est ordonné, Tyson Fury, contre le champion par intérim, Dilian Pourquoi , assuré Sulaiman, «C’est une question qui est toujours devant le tribunal arbitral, nous avons fait notre part, c’était une question que nous avions fait connaître avant le combat. Fureur et Plus sauvage et aujourd’hui le combat est ratifié et ordonné », a-t-il commenté.

En outre, Sulaiman, note qu’ils donneront aux promoteurs le temps de négocier le combat.

« La date limite des négociations sera déterminée, mais pour l’instant, il est déjà sorti que les promoteurs commencent à négocier, nous serons disposés à aider les négociations afin qu’elles puissent être conclues rapidement », a-t-il déclaré.

Enfin, il a estimé que ce sera un grand combat entre Fureur et plus sauvage, quelque chose que le public britannique appréciera vraiment.

« Ce sont déjà des boxeurs du plus haut niveau, c’est un combat attendu, très intéressant pour le public britannique et je suis sûr que ce sera un grand événement », a-t-il déclaré.

Les Conseil mondial de boxe a officiellement annoncé que, Dillian Whyte, il devient le challenger officiel du titre qu’il détient, Tyson Fury.

Après son triomphe avant, Deontay Wilder, l’attente de savoir qui serait le prochain rival de, Tyson Fury, C’était beaucoup, on a même évoqué qu’il pouvait déjà faire l’unification lutter contre Oleksandr Usyk.