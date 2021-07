01/07/2021 à 14h10 CEST

Maurizio Arrivabène, qui était à la tête de l’équipe Ferrari entre 2014 et 2018, a été confirmé comme nouveau coordinateur de la zone football et PDG de la Juventus de Turin, une équipe appartenant à la famille Agnelli, qui contrôle également Ferrari. Arrivabene est venu à la Formule 1 et à Ferrari de la main de son sponsor principal Philip Morris , société dans laquelle il a exercé les fonctions de vice-président (Marlboro). Il a également été conseiller de la Juventus en 2012 et a maintenu des liens avec le football et le club Agnelli. Le 23 novembre 2014, il est confirmé comme remplaçant de Marco Mattiacci à la tête de l’équipe Ferrari en F1.

Il est resté en fonction jusqu’à la fin de la saison 2018 et a quitté son poste pour Mattia Binotto. Depuis, Arrivabène il s’était absenté du paddock et a démenti à plusieurs reprises les rumeurs qui le placeraient à la tête de la Juve.

Il rapportera directement au patron du club italien, Andrea Agnelli, beau-frère de John Elkann, actuel président du groupe Fiat-Chrysler Automobiles et de Ferrari depuis 2018.