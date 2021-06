Maurizio Arrivabene va devenir PDG de la Juventus FC

L’ancien directeur de l’équipe Ferrari, Maurizio Arrivabene, devrait devenir le PDG du géant du football Juventus.

Arrivabene est devenu directeur de l’équipe du Cheval Cabré en 2014 et est resté à son poste jusqu’à la fin de la campagne 2018, lorsqu’il a été remplacé par Mattia Binotto après que l’équipe a perdu le combat pour le titre contre Mercedes, malgré une voiture solide, deux années de suite.

“Après quatre ans d’engagement et de dévouement inlassables, Maurizio Arrivabene quitte l’équipe”, indique le communiqué officiel de Ferrari.

« La décision a été prise avec la haute direction de l’entreprise après de longues discussions liées aux intérêts personnels à long terme de Maurizio ainsi qu’à ceux de l’équipe elle-même.

“Ferrari tient à remercier Maurizio pour sa précieuse contribution à la compétitivité croissante de l’équipe au cours des dernières années et lui souhaite le meilleur pour ses projets futurs.”

Depuis lors, il n’a pas trouvé d’autre emploi dans le monde de la Formule 1 ou ailleurs, restant largement hors de vue du public.

Un poste qu’il a occupé, cependant, est celui de membre indépendant du conseil d’administration de la Juventus, un rôle qu’il occupe depuis 2012, et il semble maintenant que son influence au sein du club pourrait augmenter considérablement.

Il a été annoncé fin mai qu’après 11 saisons en tant que PDG du club, Fabio Paratici devait partir une fois son contrat expiré en juin, et divers rapports ont affirmé qu’Arrivabene est l’homme le plus susceptible de le remplacer.

Selon calciomercato.com, la Gazzetta dello Sport a déclaré que le club avait choisi quatre principaux prétendants : Giovanni Carnevali, le PDG de Sassuolo ; le recruteur de la Juventus Matteo Tognozzi ; Giovanni Manna, entraîneur des jeunes du club, et Arrivabene.

Sur les quatre, l’ancien homme de Ferrari aurait été choisi, non seulement pour ses expériences à la tête d’un géant du sport, mais aussi parce qu’il entretient de bonnes relations avec Andrea Agnelli, le président de la Juventus.

Ce n’est pas la première fois que l’Italien est lié à un rôle de haut rang au sein du club, des rumeurs en 2018 affirmant qu’il deviendrait PDG et des rapports un an plus tard suggérant qu’il deviendrait vice-président.

Aucun de ceux-ci ne s’est avéré vrai, mais il semble que celui-ci le sera, le club organisant une conférence de presse et faisant potentiellement une annonce officielle vendredi.

