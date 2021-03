Maurizio Gucci se souvient – WWD

MILAN – Un meurtre, de l’argent, une vengeance, des diseurs de bonne aventure, un tueur à gages, une épouse méprisée et l’attrait durable de la marque Gucci. Il y a assez de matière pour un film à succès.

Avance rapide d’environ 25 ans, et un film est en effet en cours de réalisation, avec des images du film «House of Gucci» réalisé par Ridley Scott commençant à circuler.

Lady Gaga et Adam Driver jouent Patrizia Reggiani et son ex-mari Maurizio Gucci, et le casting comprend Al Pacino et Salma Hayek Pinault, qui contribuent tous à susciter un nouvel intérêt pour les événements qui ont fait la une des journaux dans les années 1990. Mais Marco Bizzarri, l’actuel PDG de Gucci, a déclaré à WWD plus tôt ce mois-ci que le film ne traiterait aucun des événements qui ont suivi le rachat de la société par Investcorp en 1993.

WWD a largement couvert ces jours par le biais de son bureau de Milan, et son chef de bureau de l’époque, Sara Gay Forden, a écrit «La maison de Gucci: une histoire sensationnelle de meurtre, de folie, de glamour et de cupidité», le livre sur lequel le film est basé, publié pour la première fois dans 2000.

Deux ans après que Maurizio Gucci a été abattu, Reggiani a été arrêté en lien avec le meurtre. En 1998, elle a été reconnue coupable d’avoir engagé un homme armé pour tuer son ex-mari et a été condamnée à 29 ans de prison, alors qu’elle n’en a purgé que 17 ans.

Benedetto Ceraulo, l’homme qui a abattu Gucci sur les marches de son immeuble de bureaux le 27 mars 1995, a été condamné à la réclusion à perpétuité tandis que trois autres accusés dans l’affaire ont été condamnés à des peines de 25 à 29 ans de prison.

La salle d’audience était remplie de journalistes, de caméras de télévision et de policiers le jour du verdict. Le procureur chargé de l’affaire, Carlo Nocerino, avait demandé des peines d’emprisonnement à perpétuité pour chacun des cinq accusés.

Reggiani a été arrêtée en janvier 1997, accusée d’avoir comploté le meurtre de Gucci avec l’aide de Giuseppina Auriemma, son amie de longue date et conseillère spirituelle, et Ivano Savioni, autrefois petit ami d’Auriemma, et un porteur d’hôtel.

Reggiani n’a jamais nié avoir exprimé sa haine pour Gucci au couple, mais a insisté sur le fait qu’elle n’avait jamais agi selon son désir de le voir mort.

Reggiani a reproché à Gucci de l’avoir abandonnée en 1985 et de l’avoir divorcée six ans plus tard. Elle a également déploré ce qu’elle a décrit comme son indifférence à sa maladie et à la chirurgie cérébrale qui en a résulté en 1992, et a déclaré qu’elle se sentait trahie par la vente par Gucci des actions de la société familiale à Investcorp.

«Au niveau humain, je suis désolé. Je ne peux pas dire la même chose sur un plan personnel », a déclaré Reggiani avec désinvolture aux journalistes lors des funérailles de Gucci en 1995, tandis que Paola Franchi, la femme qu’il aimait, vivait avec et espérait se marier, est restée à la maison.

L’argent était de la plus haute importance pour Reggiani, qui a une fois déploré à un animateur de talk-show italien qu’elle pouvait difficilement survivre avec les 3 millions de dollars par an que son ex-mari lui versait en pension alimentaire et pension alimentaire pour enfants.

Ici, certains de ceux qui ont été témoins de ces moments partagent leurs souvenirs avec WWD.

Giulia Masla, fondatrice et PDG de GM / PR

«J’ai été embauché par Maurizio Gucci à la tête du bureau de presse italien. Il incarnait le bel homme italien, riche et prospère, élégant, toujours parfumé, très «simpatico» et charmant, avec un fort charisme. Je me souviens qu’il était l’un des premiers à porter un téléphone portable et qu’il traversait le bureau en parlant d’une voix affirmée, ce qui reflétait sa forte personnalité.

Il a été le premier à croire que Gucci pouvait être plus que des sacs hors taxes. Il sentait que la marque avait perdu son prestige et voulait lui redonner son allure de luxe, mais il est vrai qu’il n’était pas très prudent avec l’argent et était facilement influencé. Peut-être faisait-il confiance aux mauvaises personnes. Vous ne pouvez pas être simplement un rêveur… J’ai rencontré Patrizia Reggiani. Ils étaient déjà séparés et elle avait récemment subi une opération au cerveau, mais elle était lucide. Elle était intelligente, mais elle était littéralement obsédée. Elle n’était pas satisfaite de la façon dont il gérait l’entreprise.

J’ai quitté Gucci pour Ralph Lauren lorsque les choses étaient tendues avec Investcorp et je suis revenu lorsque Domenico De Sole et Tom Ford dirigeaient la marque. Le deuxième jour après mon retour, Maurizio Gucci a été abattu. J’ai découvert parce que [the Italian newswire] Ansa a demandé un devis. Notre bureau était alors Via Montenapoleone, au-dessus du magasin, et j’ai appelé De Sole, qui était à Florence.

Le magasin était assiégé par des journalistes et des badauds. Peu de gens savaient que Maurizio était hors de l’entreprise. Je suppose que pour eux, il était plus intéressant de se concentrer sur le magnat tué et ils cherchaient des informations partout. Reggiani n’a jamais été mystérieuse au sujet de sa haine pour son mari. C’était un film en attente d’être réalisé, pré-scénarisé. Je ne suis pas surpris que l’histoire ait été transformée en film. Je suis curieux de le regarder. J’ai vu des photos de Lady Gaga et Adam Driver, avec les grosses lunettes à la mode dans les années 80. Ils ont l’air très réalistes.

Armando Branchini, vice-président du cabinet de conseil milanais InterCorporate

«J’aime me souvenir de Maurizio en tant qu’entrepreneur. Je l’ai rencontré au début des années 80, puis je suis devenu consultant personnel à partir de 1988, écrivant un livre sur les valeurs de la marque Gucci. Je me souviens que nous avons rationalisé le sku des mocassins, travaillé sur la chaîne d’approvisionnement et j’ai vu comment il réalisait le talent de Dawn Mello et Tom Ford – il avait une intuition particulière et un flair entrepreneurial.

Il avait une attitude presque religieuse envers l’entreprise et réalisa que la marque devait être réinventée. Il a dépensé de l’argent comme de l’eau, mais il était extrêmement généreux. Il se sentait comme le Roi Soleil et traitait ses invités comme des princes. C’était aussi un travailleur acharné. Ce qui m’a ennuyé vers la fin, c’est son besoin de consulter un clairvoyant tous les matins – quelque chose qu’il a appris de sa belle-mère.

Glynis Costin, chef du bureau d’InStyle Magazine West Coast

«En tant que chef du bureau milanais pour W et WWD au début des années 90, j’ai déjà volé en hélicoptère avec Maurizio et Dawn Mello au siège de Gucci à Florence pour une histoire.

Nous avons déjeuné à l’extérieur dans une belle villa toscane, puis avons visité l’usine Gucci, où j’ai regardé les ouvriers qualifiés fabriquer à la main les sacs Gucci classiques avec des poignées en bambou. Tout était très glamour et impressionnant et Maurizio était un vendeur charismatique.

Je pense que l’entreprise traversait des moments difficiles à l’époque, et Maurizio essayait vraiment de ramener le lustre de la marque et de faire en sorte que les gens se souviennent du savoir-faire artisanal de chaque sac ou paire de chaussures.

Il s’efforçait pour Gucci de redevenir une marque recherchée comme dans les années 60, lorsque Grace Kelly et d’autres grandes stars portaient leurs sacs à main. Bien sûr, il est rapidement devenu à nouveau recherché lorsque Tom Ford a pris la barre, et il l’est toujours.

J’ai été choqué d’apprendre le meurtre de Maurizo. Cela, avec toute l’histoire de la famille Gucci, tout semblait tellement lyrique. J’ai vraiment hâte de voir le film et de voir comment Adam Driver et Lady Gaga dépeignent le célèbre couple italien.

Cristina Malgara, experte en communication mode, luxe et lifestyle

«Il avait une très grande vision pour Gucci et pouvait le voir comme une entreprise mondiale. Il a embauché Dawn Mello et avait déjà commencé à réduire toutes les licences. Le germe initial de la mondialisation de Gucci est venu de lui – il a été le premier à penser: «Nous pouvons vraiment faire quelque chose avec cette marque». Tom et Domenico ont capturé cette vision et ont vu où Gucci pouvait aller », a déclaré Malgara, qui a travaillé pour Gucci à Paris de 1992 à 2010.

Elle a déclaré que Maurizio l’avait interviewée pour son premier emploi en relations publiques dans l’entreprise. «Je me souviens de lui comme étant très ouvert, passionné et concentré sur le nouveau projet. Il avait un grand sourire et était très élégant – et profondément italien. Je me souviens aussi avoir visité les archives Gucci avec lui à Casellina [Gucci’s historic headquarters near Florence] et combien il était excité d’être là. Il était fier et obsédé par le Made in Italy, et pensait que c’était une marque de commerce en soi.