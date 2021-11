Maurizio Sarri fait l’éloge de Pedro Rodríguez : « C’est un joueur phénoménal »

26/11/2021 à 19:37 CET

Artur Lopez

Pedro Rodríguez a sagement changé de camp. L’incorporation de l’ailier espagnol à la Lazio, qui partage le stade olympique avec la Roma, a relancé sa carrière. En ce début de campagne 2021/22, il est devenu le fidèle partenaire de Ciro Immobile sur le front « bleu ciel ». La dernière performance réussie de l’attaquant exazulgrana a eu lieu lors du match de Ligue Europa contre le Lokomotiv Moscou, qui s’est terminé par un 0 à 3 avec le sceau de l’ailier.

Les chiffres de Pedro le confirment, avec quatre buts et deux passes décisives en 13 matchs du Calcio, qui le place comme le deuxième meilleur buteur de la Lazio en Serie A. De son côté, Maurizio Sarri se réjouit des brillantes performances du footballeur espagnol : « C’est un joueur phénoménal, quand il a ces nuits, il peut changer le jeu. » L’entraîneur de l’équipe rom a fait l’éloge de l’ailier après son but contre le Lokomotiv, venu se rafraîchir en seconde période pour remplacer Felipe Anderson.

Les preuves de la confiance du vétéran stratège italien envers le joueur de 34 ans sont ses près de 1 000 minutes dans la Ligue italienne. De plus, Pedro a aidé son équipe dans tous les matchs de Ligue Europa, avec deux départs et trois remplacements. L’équipe « céleste » affrontera la dernière journée de la compétition européenne à la deuxième place du groupe E, face à Galatasaray, le leader qui devance les Italiens de trois points.

Pedro peut se vanter d’avoir vécu les années les plus glorieuses du Barça, d’avoir élevé deux triplés et de se dire au revoir par la porte d’entrée. Le canari a marqué 5-4 contre Séville lors de la Supercoupe d’Europe 2015, un match historique qui a clôturé la carrière de l’ailier au Can Barça, avec deux triplés relevés.