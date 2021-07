Maurizio Sarri soutient Jorginho pour remporter le Ballon d’Or contre son coéquipier de Chelsea

Jorginho a marqué le penalty décisif lors de la victoire de l’Italie en tirs de barrage contre l’Espagne à l’Euro 2020 (Photo: .)

Maurizio Sarri pense que Jorginho est un candidat de choix pour remporter le Ballon d’Or et est capable de propulser N’Golo Kante vers le prix convoité s’il aide à diriger l’Italie vers la gloire de l’Euro 2020.

Le milieu de terrain d’origine brésilienne s’est avéré être une figure trompeuse parmi les supporters de Chelsea lorsque Sarri l’a amené à Stamford Bridge depuis Naples à l’été 2018.

Sous la direction de Thomas Tuchel, cependant, l’orchestrateur du milieu de terrain a gagné en confiance et en stature au point de devenir l’un des joueurs les plus influents de son équipe lors d’une course improbable vers la gloire de la Ligue des champions la saison dernière.

Jorginho a été tout aussi impressionnant au cœur de la salle des machines de l’Italie en route vers la finale des Championnats d’Europe et le joueur de 29 ans a fait preuve d’un grand sang-froid pour marquer le penalty décisif lors de la victoire en demi-finale contre l’Espagne mardi à Wembley.

Et tandis que son collègue de Chelsea, Kante, représente un rival majeur pour les espoirs du Ballon d’Or de Jorginho, Sarri insiste sur le fait que son ancienne charge représenterait un digne vainqueur.

“S’il remporte également le Championnat d’Europe, il le deviendra”, a déclaré l’ancien manager de Chelsea.

«Il est si bon et intelligent qu’il fait tout sembler facile, il reste rarement quelque chose de spectaculaire à vos yeux. C’est sa grandeur.

Maurizio Sarri



“Quand j’ai commencé à traiter avec Chelsea, il signait avec City, nous avons pu intervenir et l’amener à Chelsea.

« Les fans et les journalistes ont eu du mal à comprendre le jeu de ce garçon. Puis il a explosé en popularité en Angleterre aussi, maintenant j’ai vu qu’il a fait le capitaine. Il le mérite.’

