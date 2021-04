Mauvais présage? Le dollar américain et le Bitcoin chutent dans une tendance rare

Compartir

Le prix du Bitcoin (BTC) avait du mal à rester au-dessus de 56000 dollars le 20 avril, ce que les groupes de baleines ont qualifié de niveau de prix crucial à court terme.

Cependant, l’indice du dollar américain (DXY) a continué de baisser ces dernières semaines, tombant à son point le plus bas en sept semaines à 90,85.

Bitcoin (bleu) vs DXY (orange) Source: TradingView

Pourquoi est-ce une tendance inquiétante?

Les magasins alternatifs de valeur comme le Bitcoin et l’or sont évalués par rapport au dollar américain. Par conséquent, lorsque le dollar baisse, la valeur du Bitcoin devrait théoriquement augmenter, car la BTC se négocie contre le dollar.

Ces derniers jours, cependant, Bitcoin a sous-performé suite à la cotation publique très attendue de Coinbase.

La tendance est préoccupante car la probabilité est plus élevée que Bitcoin connaisse une tendance à la hausse lorsque le dollar baisse, comme le montre la relation inverse dans le graphique ci-dessus.

Mais ces derniers jours, Bitcoin a eu du mal à rester au-dessus d’un niveau clé de groupe de baleines à 56000 $, ce qui indique qu’il existe une forte pression de vente sur BTC, d’autant plus que le prix a du mal à remonter au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours (la ligne verte dans le tableau ci-dessous).

Graphique en chandeliers BTC / USD sur 1 jour. Source: TradingView

En outre, certains analystes disent que le dollar pourrait voir un rallye de secours. Si cela se produit, cela devrait créer un environnement moins favorable pour que Bitcoin retrouve son élan.

Dans une note aux clients obtenue par CNBC, le stratège de la Commerzbank You-Na Park-Heger a déclaré que l’optimisme de la zone euro sur les vaccins et la position ferme de la Réserve fédérale sur l’inflation ont probablement fait baisser le dollar.

Bien que cela exerce une pression énorme sur le dollar à court terme, Park-Heger a déclaré que la tendance pourrait éventuellement changer dans les semaines à venir.

Elle a dit :

«La reprise économique aux États-Unis pourrait encore stimuler les anticipations d’inflation, alimentant les spéculations sur les hausses de taux. La situation de l’actualité dans la zone euro par rapport à la couronne pourrait à nouveau changer car l’incertitude reste élevée. “

Mais tout le monde n’est pas d’accord pour dire que le dollar reprendra sa tendance haussière. Le chercheur au Crédit Agricole Valentin Marinov, par exemple, a déclaré que des rendements attractifs sur les marchés alternatifs exercent une pression sur le dollar.

Marinov a expliqué:

“En fait, le rallye de l’USD est désormais presque un souvenir lointain et la sous-performance de la devise semble refléter la divergence apparente de perspectives entre la baisse des rendements UST et les rendements obligataires plutôt gais ailleurs. nous l’avons vu en mars. “

Le co-fondateur de 10T Holdings, Dan Tapiero, s’attend également à plus de baisse pour le dollar, affirmant que son marché baissier n’a même pas commencé.

Combien tôt est-il encore pour #Bitcoin? Le marché baissier du dollar américain n’a même pas encore commencé. – Dan Tapiero (@DTAPCAP) 19 avril 2021

Dans tous les cas, le marché à terme et un effet de levier élevé semblent avoir un impact plus immédiat sur le prix du Bitcoin, tandis qu’un dollar plus faible devrait continuer à être un facteur haussier pour BTC à moyen et long terme.

Les choses pourraient changer pour Bitcoin à court terme

À court terme, Bitcoin pourrait bénéficier de quelques nouvelles haussières et retrouver un élan technique. Par exemple, le support de Venmo pour Bitcoin et Ether (ETH) a vu son prix rebondir à 56000 $.

Tableau des prix sur 4 heures BTC / USDT (Binance). Source: TradingView

À partir du 20 avril, plus de 70 millions de clients pourront acheter, détenir et vendre des crypto-monnaies directement dans l’application Venmo au fur et à mesure que la fonctionnalité sera déployée au cours des trois prochaines semaines.

De plus, WeWork a annoncé qu’il accepterait les paiements en crypto-monnaie et les conserverait dans son bilan.

Dans un avenir prévisible, cette nouvelle dynamique pourrait permettre à Bitcoin de retrouver son équilibre après une semaine de sous-performance rare aux côtés du dollar.