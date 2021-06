Mauvaise banque: la garantie du gouvernement coûte 30 600 crores de roupies

Sur les 101 actifs non productifs (NPA) initialement examinés, les banques se sont concentrées sur 22 comptes s’élevant à environ Rs 89 000 crore pour le transfert à la NARCL au cours de la première phase.

L’Association des banques indiennes (IBA) a estimé que le gouvernement pourrait ne pas avoir à débourser plus de 30 600 crores de roupies s’il offre une garantie sur les reçus de garantie (SR) émis par la National Asset Reconstruction Company (NARCL) tout en acquérant des créances douteuses auprès de prêteurs, a déclaré un grand banquier à FE.

« Les perspectives de redressement de certains des prêts irrécouvrables semblent prometteuses. Ainsi, la garantie du gouvernement sur les SR, sous réserve de son approbation, ne peut pas coûter plus que ce montant. Les détails sont en cours d’élaboration par l’IBA et le NARCL sera bientôt opérationnel », a-t-il déclaré.

Bien que le gouvernement ait soutenu la création de la NARCL, il n’y insufflerait pas de capitaux ; à la place, les banques participantes investiraient les fonds propres. Néanmoins, les banquiers attendent du gouvernement qu’il donne une garantie sur les SR, ce qui rendra le processus de résolution plus viable et attrayant.

Plus tôt, le secrétaire aux services financiers, Debasish Panda, avait déclaré que les banques auraient la possibilité de transférer plusieurs gros actifs stressés (d’au moins Rs 500 crore chacun) d’une valeur initiale de Rs 2,25 lakh crore à la NARCL.

L’IBA, qui dirige les efforts pour établir la NARCL, s’est concentré sur cinq consultants pour accélérer le processus. Elle a demandé des cotations à SBI Capital Markets et à Oliver Wyman pour des services de conseil ; d’E&Y pour des consultations fiscales ; AZB & Partners pour les consultations juridiques ; et AON Consulting pour les services RH.

NARCL devrait acquérir des actifs stressés à leur valeur comptable nette en offrant 15 % de ceux-ci à l’avance (en espèces) et le reste (85 %) en SR. Une fois le prêt irrécouvrable résolu, la réalisation pour la banque concernée serait synchronisée avec son intérêt SR dans cet actif.

L’IBA élabore également une “stratégie de sortie” pour les comptes qui restent en suspens même après cinq ans, a déclaré le banquier.

Déjà, l’IBA a formé un comité central dirigé par son président (le directeur général de l’Union Bank of India Rajkiran Rai) pour la création de la NARCL et de l’Indian Asset Management Company. Le comité comprend également le directeur général d’IBA, Sunil Mehta, le directeur général de la State Bank of India, J Swaminathan, le directeur général et PDG d’IDBI Bank, Rakesh Sharma, et le directeur exécutif d’ICICI Bank, Sandeep Batra.

La société de gestion d’actifs proposée, composée de professionnels, sera mise en place au sein de la structure plus large de la NARCL qui élaborera les actifs toxiques et prendra les décisions appropriées, y compris leur cession à des investisseurs.

