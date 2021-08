“Mauvaise décision” – l’ex-capitaine critique Man Utd pour une erreur de transfert de l’attaquant

in

L’ancien capitaine de Manchester United, Ashley Young, pense que son ancien club a fait une grosse erreur en vendant Romelu Lukaku en 2019.

Lukaku a récemment terminé son retour en Premier League, rejoindre Chelsea pour un prix record du club. Son déménagement intervient après deux années réussies avec l’Inter Milan, qui ont abouti à leur victoire en Serie A. L’attaquant belge a donné tort à ses sceptiques et visera désormais à faire une déclaration similaire en Angleterre.

Le temps de Lukaku avec Man Utd est souvent considéré comme une déception, même si son record de buts était loin d’être médiocre. Il a marqué 42 buts en 96 matchs pour le club. Mais ils n’ont pas eu l’impression d’avoir eu ce pour quoi ils ont payé et ont décidé d’encaisser.

Depuis lors, cela a été un défi pour eux de remplir le rôle de l’attaquant. Edinson Cavani est arrivé la saison dernière comme une solution à court terme et a montré sa qualité, s’engageant pour une autre année à Old Trafford.

Mais à l’avenir, United devra probablement dépenser gros pour un autre avant-centre. C’est un problème qu’ils auraient pu éviter en gardant Lukaku.

Un homme qui pense qu’ils n’auraient jamais dû le vendre est son ancien coéquipier Young, qui est également revenu en Premier League depuis l’Inter. en rejoignant Aston Villa.

Après avoir goûté au succès ensemble en Italie, Young est heureux de voir Lukaku gagner un autre grand coup.

“Je suis tellement heureux pour lui”, a déclaré Young au Guardian.

“Ce n’était pas la bonne décision pour United de le laisser partir. Le rejoindre à l’Inter et voir à quel point il s’y était bien comporté était fantastique.

“Je ne sais pas s’il pense qu’il a un point à prouver [in the Premier League] mais je ne le vois pas comme ça : son palmarès parle de lui-même. Il a marqué beaucoup de buts à United et partout ailleurs.

“J’espère qu’il s’en sortira très bien à Chelsea, tant qu’il ne se présentera pas contre Villa !”

Dans un univers parallèle, Young pourrait également jouer pour Chelsea, car il a révélé qu’Antonio Conte voulait le signer pendant son séjour là-bas. Au lieu de cela, ils ont fini par se connecter à Milan à la place.

Maintenant, cependant, le joueur de 36 ans est de retour dans son pays d’origine et prêt à contribuer à une équipe ambitieuse de Villa.

Young pense que Villa peut gagner des choses

Le jeune polyvalent est prêt à jouer partout où il est requis.

« Je pense que j’ai joué à tous les postes de ma carrière, à l’exception du gardien de but », a-t-il déclaré.

Romelu Lukaku vaut désormais les honoraires combinés les plus élevés sur une seule carrière – qui d’autre fait partie du top 10 ?

«Évidemment, j’ai été élevé en tant qu’ailier ou n ° 10 et j’ai toujours voulu rester là-bas, mais si on vous demande de jouer à l’arrière ou autre, vous sortez et faites de votre mieux.

“J’ai un bon cerveau footballistique et je peux jouer à différentes positions. Je suis allé à la Coupe du monde en tant qu’ailier, donc vous ne pouvez pas penser qu’être polyvalent nuit à vos chances.

“J’ai joué à l’arrière gauche dans certains des matchs amicaux de pré-saison avec Villa, puis j’ai joué comme ailier dans un [against Salernitana] et j’ai marqué. Partout où le manager m’invite à jouer, j’irai et je donnerai tout. Il y a des chances de gagner des choses dans ce club.

LIRE LA SUITE: Un expert conseille à Lukaku et Chelsea de terroriser la star d’Arsenal après l’affichage de Brentford