Mauvaise éducation: abandonner les mathématiques et la physique obligatoires pour une foule de disciplines d’ingénierie est une mauvaise idée

L’inclusivité, peut-on faire valoir, peut être au centre des préoccupations d’un organisme de réglementation de l’enseignement supérieur, mais cela ne peut pas se faire au prix d’une réduction des normes, en particulier pour les domaines de l’éducation qui impliquent des compétences disciplinaires spécifiques.

Tous les futurs ingénieurs ne seraient pas tenus d’avoir étudié les mathématiques et la physique au niveau secondaire supérieur pour s’inscrire à un cours de premier cycle en ingénierie, a déclaré la semaine dernière le All India Council for Technical Education (AICTE). Bien que les matières soient obligatoires pour certaines disciplines, elles peuvent ne pas être nécessaires pour d’autres, et les candidats peuvent être éligibles à une formation en ingénierie s’ils ont suivi l’une de ces trois matières au deuxième cycle du secondaire: chimie, informatique, électronique, information. technologie, biologie, pratiques informatiques, biotechnologie, matière technique professionnelle, agriculture, graphisme d’ingénierie, études commerciales et entrepreneuriat. Par la suite, le régulateur ayant précisé que l’exemption n’est pas contraignante pour les États et les écoles d’ingénieurs, elle restera vraisemblablement sur papier, si les réactions à celle-ci sont une indication.

Alors que certains partisans de cette exemption avaient fait valoir que les cours de transition en mathématiques et en physique peuvent aider les élèves sans ces matières au niveau 10 + 2, le fait est que les mathématiques et la physique sont des cours de base.

Les cours de transition visent à améliorer la compréhension, et non à générer cela au niveau fondamental. Et si les cours de bridge ne suffisent pas? L’organisme de réglementation devrait-il alors imposer une modification du programme de premier cycle pour différentes disciplines du génie?

Une telle dilution peut entraîner encore plus d’ingénieurs, mais il n’est pas difficile d’imaginer que la plupart d’entre eux seraient inemployables si les cours de base sont abandonnés. Une grande partie, selon les études, est perçue comme inutilisable aujourd’hui; une dilution ne ferait qu’augmenter ce nombre.